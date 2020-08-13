【好人好事】大埔好心街坊拾獲身份證　手繪Q版爆炸頭證件相終尋回失主

▲ 大埔有好心街坊拾獲身份證，手繪Q版爆炸頭證件相終尋到失主。

遺失身份證須辦理多個手續，令人心煩，但若果遇上好心人拾獲，失而復得讓人感動。日前，有網民拾獲一張身份證，並在社交媒體貼出尋人啟事，附上一張手繪Q版爆炸頭證件相，遮蓋身份證上的個人資料，最終尋獲失主。

有好心街坊於Facebook群組「Tai Po大埔」上載相片，

有熱心嘅大埔人執咗你張身份證，你快啲嚟昌運苑記拎返。

為了讓失主認出自己，街坊親手繪畫一張Q版身份證，寫上姓名、出生日期及簽發日期，更專門為失主設計「爆炸頭」髮型。好心街坊後來極速更新帖文，指失主已領回身份證。

▲ 好心街坊為失主手繪身份證，爆炸頭髮型十分有趣。（相片來源︰「Tai Po大埔」fb群組）

網民：好有創意

帖文引來網民熱議，大讚該名好心街坊充滿創意、愛心及有心思，幫失主專門設計的「爆炸頭」令網民笑爆嘴，詢問髮型是否參考真人相片，「係咪8歲小朋友畫嘅」、「佢想拎你張手繪多過張身份證」。另有網民認為，「爆炸頭」證件相好似日本卡通片《我們這一家》內的媽媽花師奶，「張相明明係花師奶」，盛讚街坊畫功好。

好心網民提供線索尋找吊墜

好人好事不只一宗，日前有網民於大美督堤壩遺失了一條銀色頸鏈連十字架吊墜，因頸鏈對他有紀念價值，於是在社交媒體發帖，望有好心人見到。最後，在凌晨4時，他收到「谷友」私訊，指曾見過吊墜惟當時未有拾起，更提供了遺失地點的線索。失主即時開車，帶同狗狗漏夜趕到現場尋找，終在日出之際尋獲吊墜。

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責任編輯：王明芳