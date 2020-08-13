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【抗疫法寶】座廁專用智能感應UVC燈殺菌器　可隨身攜帶家居戶外俱合用

休閒 12:44 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Searching C搜羅一系列潔廁法寶，助消毒清潔家居洗手間，抗疫必備。（Searching C圖片）

近日新冠肺炎個案有回落跡象，但每日確診數字仍徘徊於半百，防疫工夫絕對不能鬆懈。玄關、廁所等位置尤其重要，做足消毒、清潔程序，才可有效隔絕病毒。

Searching C搜羅來自世界各地的設計好物，包括電子科技、生活家品等。這次推介的4大潔廁法寶，有新式設計的廁所刷，也有迷你實用的殺菌器，有助保持家居洗手間的清潔，跟細菌病毒說拜拜。

（LUMI圖片）

 1／LUMI 智能殺菌馬桶刷座套裝（$348）

要勤洗廁所，但所用的馬桶刷，大家又會如何清潔？若用完只用清水洗洗，放於刷座內，又會否內藏細菌？來自美國的LUMI 智能殺箘馬桶刷座套裝內置3顆UV燈，清潔完將刷子放回底座，即可殺菌，智能自動開關亦非常方便。

一放刷子入底座，它便能智能識別，開始清潔。（LUMI圖片）

除此之外，底座內更有分隔水層和乾水層，刷頭每次放入底座都可遠離髒水，乾水層亦能加速髒水蒸發。而底座重防滑，容易固定位置、方便拿取，刷頭可隨時更換。

（Searching C圖片）

2／ LooBlade 廁所刷（$256）

有別於傳統以塑料刷毛製造的馬桶刷，LooBlade 廁所刷的刷頭以矽膠材料製作，特性為甚具彈力，輕輕一刷已將污跡刮走。不少人擔心毛刷易有污物殘存，矽膠則沒有此煩惱，也更耐用、不掉毛，不會黏上棉屑。

（Searching C圖片）

螺旋形使馬桶的縫隙、暗角位都清潔得到。（Searching C圖片）

刷頭結構以螺旋形為設計，接觸面更廣。刷頭無需等待風乾之餘，更具備快乾的疏水塗層，用後迅速乾燥，同時亦添加抗菌劑，有效殺滅馬桶中99.9%的細菌。

具有海洋藍、石頭灰和潔淨白三色可選擇。（Searching C圖片）

3／MAHATON Toilet 廁所專用殺菌器（$399）   

一個外形迷你的殺菌器，只需貼在廁所上，即可隨時隨地自動殺菌。MAHATON Toilet 廁所專用殺菌器內置紅外綫感應器和UVC燈，一旦感應到四周無人，即會自動開啟並殺菌，以確保馬桶在每次使用之後，都是潔淨無菌的狀態。

殺菌器外殼防水，只需充3小時電即可使用8至10天。（Searching C圖片）

殺菌器有3個模式，分別配合打開廁板、蓋上廁板和其他日常用途。其覆蓋面包括馬桶內部，以及其他會與皮膚接觸的範圍。輕巧的手持式設計，不單可用於家居當中，更可廁所專用殺菌器內置紅外綫感應器和UVC燈，可隨身攜帶，到街外用洗手間前也可先殺菌。頂部更有香薰功能，辟除異味。

4／韓國 PongTu 十分鐘通渠貼紙（$149）

廁所去水慢、無故塞掉好困擾？在家通渠絕非易事，分分鐘可以搞到好污糟。韓國通渠貼紙 PongTu 「貼廁泵」利用氣壓的原理，花10分鐘就能完成通渠。

（Searching C圖片）

通渠貼為即棄設計，一包裝內有兩張貼紙。（Searching C圖片）

使用方法好簡單，先將貼紙平鋪於馬桶上並貼實，然後按沖廁鍵，讓馬桶內的氣壓積聚，再在貼紙的中心部分用力按下，按下的氣壓即可連帶廁所水壓推向水渠，藉此推走淤塞物。

貼紙成分無化學物，不會傷害喉管或人體皮膚。（Searching C圖片）

記者：吳霆俊

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