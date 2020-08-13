【暖心女兒】長輩離世父女討論生死　7歲女兒約定爸爸天堂重聚永遠在一起

▲ 台灣有名7歲女孩經歷長輩離世，跟爸爸討論起生死，令爸爸大為感動。

跟孩子談論生死不應是忌諱。台灣有名7歲女孩經歷長輩離世，問爸爸死後的長輩會否上天堂，爸爸不以為然跟女兒開玩笑表示可能會，如果曾經頑皮就可能會去地獄才再上天堂。爸爸避免深入談生死教育，本來是只是想叫女兒乖乖，想不到女兒的回覆叫爸爸大為感動，以及有點內疚。

有網民爸爸昨日（12日）在Facebook群組「爆廢公社」發帖，表示前幾天他的爺爺剛離世，7歲女兒問爸爸「阿祖（曾祖父）會上天堂嗎？」，爸爸回應會上天堂，女兒追問為何會知道上天堂，爸爸見女兒問題多多大感興趣，想戲弄一下女兒，並想趁機會教導女兒要乖巧。

應該會（上天堂）吧，不過如果他小時候很調皮，可能會先去地獄一下哦。

爸爸表示頑皮孩子會下地獄

7歲女兒聽到後表現緊張，驚訝追問調皮會下地獄下第幾層。爸爸見戲弄女兒成功，再進一步戲弄女兒說：

不知道耶，等妳去了之後再告訴我第幾層吧。

窩心女兒跟爸爸約定

這時候女兒沉默了好一陣子，爸爸有感開玩笑的太過火了，可能嚇怕了她，令女兒帶來童年陰影，正準備跟她道歉時，女兒的回覆叫爸爸感覺慚愧，明白女兒雖然年紀小小，但已非常懂事、孝順及善良，要永遠跟爸爸在一起。

那爸爸我們約定好，不管之後誰先走了，我們一定要在天空中最大的那朵雲上面等對方哦。這樣我去完（地獄）之後，才能來找你，告訴你調皮會在第幾層，一定要等我哦，打勾勾。

有洋蔥感動網民

有關帖文感動不少網民，表示充滿洋蔥，小妹妹真的很成熟，女兒就是窩心。留言大讚：「妹妹不在意下地獄，她只在乎把到了第幾層地獄的消息帶給爸爸」及「妹妹很善良，太催淚」。此外，另有網民分享跟小朋友討論生死教育，表示家中長輩離世，孩子問何時要帶他跟老人家玩，爸媽只說長者累了，已變成蝴蝶去天上休息了。

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責任編輯：王明芳