【遺愛人間】1歲男嬰食物鯁喉窒息致腦死　父母忍痛捐贈全身器官救4人

▲ 1歲男嬰食物鯁喉窒息致腦死，父母忍痛捐贈器官遺愛人間救4人。

小朋友鯁喉後果可大可小。內地一名1歲男嬰吃晚飯後意外跌倒，結果導致食物堵塞氣管而窒息，雖然家人立即將其送院搶救，但延至3日後被判斷腦死亡。他的父母決定捐出兒子的全身器官，希望以另一種方式延續他的生命。

綜合內地媒體報道，事發於8月7日，江蘇蘇州一名男嬰皓皓吃晚飯後，走路時突然跌倒，結果受到驚嚇大聲哭鬧，導致胃裡的食物湧上，堵塞氣管引發窒息，家人馬上將皓皓送院搶救，當時他已經無法自主呼吸。3日後，醫生判斷皓皓腦死亡。

皓皓的父母得知消息後非常難過，他們表示，假如沒有發生意外，3日後的8月15日就是兒子的一周歲生日。不過，在傷痛的同時，他們決定將皓皓的全身器官捐出，幫助其他家庭，皓皓的父親表示：

我想透過捐獻，讓孩子的生命得到延續，亦讓得到幫助的家庭不用再承受像我們這樣的痛苦。

而皓皓的器官捐贈手術於12日在蘇州大學附屬兒童醫院進行，他捐出的心臟，肝臟和一對腎臟將至少救助4位患者。

專家教急救大法

本港有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

另外，香港紅十字會香港紅十字會醫護服務管理委員會主席蕭粵中醫生，亦曾示範為孩子進行急救及講解預防哽塞的方法。完整片段請看：

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責任編輯：羅家欣