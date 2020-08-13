  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (週四) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買樓上車】細佬置業無力供樓好家姐堅決幫手　老公呻借錢度日︰月入1萬供2萬

親子 13:17 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

內地一名年輕男子置業卻無力供樓，其姊堅決幫手供樓，丈夫卻大呻月入約1萬元人民幣，卻要為弟弟支付2萬多元人民幣供樓。

面對高昂的樓價，年輕人沒有家人的財力支持，想買樓上車談何容易。內地一名年輕男子置業後卻無力供樓，其姊堅決幫手供樓，丈夫卻大呻月入約1萬元人民幣（約1.1萬港元），卻要為弟弟支付2萬多元人民幣供樓，落得借錢度日下場。

一家生活陷入困境

綜合內地傳媒報道，福建省福州市的男子許偉（化名）向當地傳媒訴苦，表示妻子陳萍（化名）的弟弟兩年前在市區買了一個單位，可是他沒錢供樓、供車、付車位費、裝修費，所有開支都是由他們夫妻幫忙。

他指自己家境不富裕，只靠經營文具用品店維生，一家人每月收入僅約1萬元人民幣（約1.1萬港元），即使收入不高但足夠生活。可是，愛弟深切的妻子堅持幫弟弟供樓及還借貸，每月需2萬多元人民幣。

因此對於他們造成極大影響，在入不敷支下，夫妻兩年來不斷借貸，至今已欠下40多萬元人民幣，令一家陷入困境。許偉有感自己辛苦掙錢，卻換來交給太太的弟弟供樓，面對沉重的壓力，他已經吃不消。

妻助弟以報答娘家

他曾經向妻子反映問題，但陳萍依然堅決要幫助弟弟。她表明即使變賣家財，自己的弟弟一定要幫下去。另一方面，她稱娘家在她有困難的時候出手相助，現在她幫助弟弟，正好報答娘家多年來的照顧。

此外，陳萍指出由於弟弟的信用評分問題，單位只能以她名下購入，既然「房子是我們的名字」，她不明白丈夫有甚麼顧慮，加上體諒弟弟還年輕，不可能獨力供樓。

夫妻為此事爭吵過無數次，最終陳萍的父母願意出一份錢，一起供樓及分擔貸款。彼此亦同意，一旦弟弟沒法歸還夫妻墊支的款項，或未能支付剩餘的貸款，就乾脆賣樓，才暫時平息事件。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
12:59 2020/06/24
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
【土地問題】家姐結婚想老公搬入同住　港女憂被迫遷勸母拒絕︰生埋B就無喇
12:47 2020/06/19
【土地問題】家姐結婚想老公搬入同住　港女憂被迫遷勸母拒絕︰生埋B就無喇
【土地問題】港男與妻子儲錢多年終上車　公屋父母要求同住：成世人冇住過私樓
11:58 2020/05/05
【土地問題】港男與妻子儲錢多年終上車　公屋父母要求同住：成世人冇住過私樓
家庭關係 夫妻之道 網絡熱話 首次置業 樓價 借貸 車位 壓力

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
謝寧女兒岑寧童疑油麻地寓所企跳　消防員破門入屋將其送院
17:24 2020/08/12
謝寧女兒岑寧童疑油麻地寓所企跳　消防員破門入屋將其送院