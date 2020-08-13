【買樓上車】細佬置業無力供樓好家姐堅決幫手　老公呻借錢度日︰月入1萬供2萬

▲ 內地一名年輕男子置業卻無力供樓，其姊堅決幫手供樓，丈夫卻大呻月入約1萬元人民幣，卻要為弟弟支付2萬多元人民幣供樓。

面對高昂的樓價，年輕人沒有家人的財力支持，想買樓上車談何容易。內地一名年輕男子置業後卻無力供樓，其姊堅決幫手供樓，丈夫卻大呻月入約1萬元人民幣（約1.1萬港元），卻要為弟弟支付2萬多元人民幣供樓，落得借錢度日下場。

一家生活陷入困境

綜合內地傳媒報道，福建省福州市的男子許偉（化名）向當地傳媒訴苦，表示妻子陳萍（化名）的弟弟兩年前在市區買了一個單位，可是他沒錢供樓、供車、付車位費、裝修費，所有開支都是由他們夫妻幫忙。

他指自己家境不富裕，只靠經營文具用品店維生，一家人每月收入僅約1萬元人民幣（約1.1萬港元），即使收入不高但足夠生活。可是，愛弟深切的妻子堅持幫弟弟供樓及還借貸，每月需2萬多元人民幣。

因此對於他們造成極大影響，在入不敷支下，夫妻兩年來不斷借貸，至今已欠下40多萬元人民幣，令一家陷入困境。許偉有感自己辛苦掙錢，卻換來交給太太的弟弟供樓，面對沉重的壓力，他已經吃不消。

妻助弟以報答娘家

他曾經向妻子反映問題，但陳萍依然堅決要幫助弟弟。她表明即使變賣家財，自己的弟弟一定要幫下去。另一方面，她稱娘家在她有困難的時候出手相助，現在她幫助弟弟，正好報答娘家多年來的照顧。

此外，陳萍指出由於弟弟的信用評分問題，單位只能以她名下購入，既然「房子是我們的名字」，她不明白丈夫有甚麼顧慮，加上體諒弟弟還年輕，不可能獨力供樓。

夫妻為此事爭吵過無數次，最終陳萍的父母願意出一份錢，一起供樓及分擔貸款。彼此亦同意，一旦弟弟沒法歸還夫妻墊支的款項，或未能支付剩餘的貸款，就乾脆賣樓，才暫時平息事件。

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責任編輯︰王明芳