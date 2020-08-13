【香港開電視】周家怡戒生活惡習晨跑兼茹素　拒絕發哥跑步邀請感後悔

▲ 周家怡接受彭秀慧主持的節目訪問。

周家怡日前亮相由彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》，席間烹調了一道煮豆腐煎蛋餅，家怡直言疫情期間，趁空閒時間不時入廚，故拍攝時她表現有板有眼，烹煮手勢純熟。

訪談裡，周家怡自爆近年改變生活習慣，以前的她嗜酒又愛晚睡，不過隨着年紀長大，她逐一改善生活陋習，如今她早睡之餘，更會跑步及茹素。

▲ 周家怡於節目中下廚。

周家怡自言人大了就學懂愛錫自己、注重健康，首要戒掉晚睡習慣，她說：「突然間，像緣分來到般，開始想要愛錫自己，首先要早睡，如今的我11時睡覺也覺得是晚睡了。」

其後又茹素兼做運動，現在的她會晨早5時起床去跑步，說起跑步，周家怡坦言自己不是喜歡跑步，只是為跑步而跑步，所以跑得比較辛苦。

▲ 周家怡透露近年改變生活習慣。

更透露某次跑步遇見發哥，竟請對方「食檸檬」，她謂：「有一次跑步見到發哥，他問我有沒有興趣一起跑，但我跟他說我跑不來，及後有很多人十分羨慕我可以跟他一起跑步，我回到家真想找三把刀插自己，我何得何能拒絕周潤發。發哥真的很棒，他是位超級正能量的人。」

說到茹素的習慣，原來周家怡是因為看了一短片而萌生此念頭，她說道：「其實是我看到一條很有趣的片段，影片講述有個人在家的後園飼養了一隻鴨子，他拋了一隻拖鞋出去，接著鴨子呱呱叫將拖鞋拾回來，看罷短片，我覺得動物很有靈性，由那時開始轉變茹素。」