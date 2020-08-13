【時尚速報】Zara聯乘香水女皇Jo Malone　79元可擁高級香水門巿網店即時上架　

▲ Zaraara聯乘香水女皇Jo Malone的Emotions Collection by Jo Loves香水系列，今天（8月13日）於香港門市及網店同步上架。（官方圖片）

又是破財的時候了！Zara跟香水女王Jo Malone合作，推出首個聯乘系列Emotions Collection by Jo Loves，香水今天起於香港門市及網店同步上架，價錢相當實惠，由$79至$299，相比起平日要$600以上一枝的Jo Malone香水，門檻低得多，豈有不入手的理由？

▲ 香水共8款味道。（$299/90ml、$199/40ml）（官方圖片）

▲ 最小容量的一款香水，方便出外時攜帶。（官方圖片）

英國香水品牌Jo Malone出品的香水，令不少女生夢寐以求都想擁有，價錢一般由$600-$1,400不等，屬於高檔的香水品牌。今回Jo Malone創辦人跟Zara聯乘，推出經濟版香水系列Emotions Collection by Jo Loves，實在是天大喜訊，Boxset一款早前在歐洲甚至日本上架時一開出已賣斷。

▲ 在歐、日一開售便賣斷市的Boxset，香港卻未有售。（官方圖片）

▲ （官方圖片）

Jo Malone女士從Zara時裝系列中取靈感，創造了8款獨等的香味，當中使用了Jo Malone女士喜歡的香料，例如廣藿香、檀香、橙花、黑檀木等。8款香水均有3個容量，分別為$299/90ml、$199/40ml以及$79/10ml，可惜在歐、日大受歡迎的Boxset，香港卻未有發售。

記者︰梁靜詩