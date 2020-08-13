【新冠肺炎】巴西進口雞翼表面驗出新冠病毒　美國研究：冠狀病毒4℃仍可生存

▲ 深圳驗出巴西雞翼樣本對新冠病毒呈陽性反應。

新冠肺炎疫情持續，深圳市疫情防控指揮部辦公室今日（13日）表示，8月12日龍崗區對進口冷鏈食品排查檢測，經複核時發現1份巴西進口急凍雞翼表面樣本，對新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。當局對可能接觸相關產品的人員進行全面檢測，結果均呈陰性。

當局今日指出，已對陽性樣本密切接觸者已納入健康管理。同時，當局對全市相關庫存産品全部封存並核酸檢測，結果均呈陰性；並對已售出産品全部追溯，並通報相關機構處置；對相關産品外包裝及存放環境全部消毒。當局提醒市民，慎購進口冷凍肉製品和水產品，要做好個人防護，降低感染風險。

【新冠肺炎】南美進口凍蝦包裝驗出新冠病毒 專家教食物放雪櫃前3招消毒包裝

冠狀病毒4℃仍可生存 專家教放入雪櫃前3招消毒

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣