【童黨欺凌】13歲男童被群毆多次對準頭部　8名被捕男童年齡13至15歲

▲ 警方就屯門童黨群毆事件拘捕8名13至15歲男童。

近日網上流傳一條影片，有童黨圍毆瘦弱的白衣男生，不停攻擊對方的頭部及頸部，男生只能抱頭瑟縮一角保護自己。警方表示，7月27日接獲一名13歲男童報案，目前已拘捕8名年齡介乎13至15歲男童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。

影片可見，一名身穿白衣及拖鞋的男童抱頭保護自己，有超過5個少年對他拳打腳踢，有人甚至站在高處，不停踢向他的頭部及頸部。男童被拉至較空曠地方站起後，另一名男童從後架著他，其餘男童就攻擊他的腹部，期間一直以粗言穢語辱罵該名白衣男生。

警方回覆TOPick查詢，指於7月27日下午接獲一名13歲男童報案，指他同日凌晨在屯門兆康站附近被人襲擊。

屯門警區刑事部人員接手調查案件，分別於7月27至28八日，以及昨日（8月12日）拘捕8名年齡介乎13至15歲男童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。他們已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

事件詳情可見：【童黨欺凌】屯門童黨拍片群毆白衣青年 對準頭部踢至少9下青年瑟縮一角

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記者：徐穎彤