【堅強母愛】腦麻痺女兒無法說話跑跳　教師媽媽堅持助復健成就體操健兒

▲ 教師媽媽堅持助腦麻痺女兒復健，令她如今能跑跳說話。

為什麼會領到腦性麻痺的重大傷病卡?其實我不清楚...

她一直沒有確定的病名，直到妹妹兩歲領第一張身心障礙手冊時，報告中寫著符合申請重大傷病卡，我才在報告上看到腦性麻痺這個名詞，那時以為是因為她的肌肉無力，所以醫生用腦性麻痺這個類別讓她方便就醫，我以為申請了重大傷病卡，復健會比較好排...

結果並沒有，基隆的一間大醫院說要排20個人以後，另一間說要排半年後，沒有任何一個孩子可以等這麼久，我們只好跑到台北去復健，半個小時的復健，我要請假4個小時。

4年無間斷語言治療

十個月開始復健，白天請假帶她去大醫院復健，放學後再去私人診所復健，不管大太陽還是下大雨，我沒有拿過傘，雙手只能推著她的推車，趕著一堂又一堂的復健，衣服濕了又乾乾了又濕，我想只要我努力，她就能進步，就能跟一般的孩子一樣。

兩歲發現她發音怪異，說的話沒有人聽得懂，拿到了中度語言障礙，檢查後發現她中耳積水，只能全身麻醉後開刀做中耳通氣管置放手術，連續四年每年開刀，沒有間斷的語言治療，她才能好好說話。

參加體操比賽

四歲的時候肌耐力很差，只能走3步路，沒辦法跑跳，領了中度肢體障礙，除了復健，我還帶著她去上體操，上了2年，她終於可以正常走路跑跳，還參加了體操比賽。

這當然是一段不堪回首的努力，常常看不到進步的糾結。很難想像下大雨時帶著她去復健的辛苦，常常開著車子繞半個小時還找不到停車位，在烈日大雨下抱著她走好長一段路，到醫院時我的手都快廢了。

那幾年我的假卡都是填滿的，好幾年考績都快乙等；面對老校長的奚落和詢問，家庭和工作讓我累到無力，這個復健那個復健趕到疲於奔命，晚上常常是伴著淚水入睡；面對一張一張畢不了業的身心障礙手冊，那是一次又一次的期望又失落，但是我從來沒有放棄她的早療。

早療對一個遲緩、有障礙的孩子是多麼的重要，看看她現在長得多麼好?!妹妹能好好說話、好好走路，我很感謝政府有這麼完善的制度來幫助孩子，有這麼多的機構在為孩子們的早療努力。

早療很重要，是每一個遲緩孩子站起來的希望。

文章獲「神老師&神媽咪」授權轉載。

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