【超市大搜查】 減肥食沙律不再有罪惡感 營養師推薦5款0卡沙律醬
保健美顏 14:09 2020/08/13
在家抗疫期間製作簡單的沙律是不錯的選擇，不過市面沙律醬眾多，部份含高卡路里，經常食用實在不時辦法。為此，Nutri-pro營養師Cynthia搜查了市面的沙律醬，推薦出5款完全0卡的沙律醬，特別適合減肥期間減食。
營養師Cynthia推薦了以下5款0卡沙律醬（以每30mL計算）：
- Walden Farms芝麻生薑醬
- Walden Farms千島醬
- Walden Farms覆盆子油醋汁
- Walden Farms凱撒汁
- Walden Farms 甜洋蔥油醋汁
她表示，這些沙律醬可於網購平台iHerbs或部份於City Super有售。
不過，雖然這些沙律醬是0卡，但亦要注意醬汁的鈉含量：
使用過多雖然唔怕愈食愈肥，但都小心有機會愈食愈水腫呀！
另外，醬汁中的甜味劑亦機會令腸胃較敏感人士於進食後出現胃脹或肚脹！故建議每餐食用不多於3-4湯匙較為理想。她提醒，減肥期間其實沒有什麼食物是不能吃的，只要懂得選擇就可以。
文章獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載。
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責任編輯：楊宛茜