涉5分鐘內3單位外縱火　患適應障礙男囚5年

▲ 被告何世文今日被判監5年。（資料圖片）

患適應障礙男子聲稱因不開心，於5分鐘內在將軍澳寶林邨一大廈3個單位外，以打火機燃燒單位外物品，1名女住客吸入濃煙須送院。涉案男子其後被捕，警誡下稱因「一時唔開心」才犯案，早前於高等法院承認3項有意圖而縱火罪，今（13日）被判監5年。法官判刑時指被告於多層住宅縱火，增加人命安全及財物損失風險，被告應預料單位內有住客，逃生時或會導致傷害風險。

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被告何世文（34歲），案發前於航空公司任職廚務員。法官引述代表律師求情指，事件中所涉損失金額不高及沒有造成人命傷亡，被告亦沒有使用助燃劑，因精神健康及情緒問題才犯案，並沒有預謀。被告於求情信指情緒低落及不勝壓力，冀出獄後能回餽社會。

法官指，被告雖然沒有使用助燃劑，但本案涉及多層住宅大廈，被告不負責任的行為，或會造成人身安全及財物損失的風險，而事發涉及數層單位，難以說是一時衝動而犯案。

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法官續指本案雖然並非於深夜發生，但被告應預料單位內有住客，而於門外縱火，亦令逃生困難，或會導致傷害風險。法官指被告過往有刑事記錄，沒有類同案底，惟於出獄後不足1年犯下本案，

根據精神報告指被告曾患腦癎症，現須跟進治療，被告亦患有適應障礙症，專家指其再涉暴力風險不少，法官認為其精神健康狀況不足以減低刑責，故就3項罪名共判監5年，期間須接受精神心理治療。

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案發於2018年4月22日，被告於早上約9時許，於5分鐘内在將軍澳寶林邨一大廈分別3個樓層的3個單位外，燃燒門廉等雜物，住客發現後離開單位逃生，其中一名女住客因吸入濃煙被送院，須入住深切治療部。 被告於同月26日被捕，警誡下稱「我一時唔開心，先去燒人哋啲嘢」，警方並在其身上搜出打火機。

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記者：林育慧