【靚媽廚房】楊卓娜巧手製精美菜式如山水畫　與女兒鑽研廚藝：增進親子關係的好方法

▲ 楊卓娜在社交平台上分享精美菜式及糕點。

香港疫情第三度爆發，不少市民日日留家抗疫。靚媽楊卓娜留家下廚，並不時都在社交平台分享精緻的菜式及糕點。昨晚（8月12日），楊卓娜更貼出一張「山水畫」，但睇真啲原來是蒸水蛋。

網民見到相片都大讚楊卓娜的廚藝了得，另有網民並表示TVB應考慮安排楊卓娜主持烹飪節目。

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▲ 楊卓娜認為烹飪可以增加與女兒的互動。（Instagram圖片）

菜式媲美山水畫

楊卓娜昨晚貼出一碟蒸水蛋，但水蛋上就用了青瓜皮及鹹蛋黃點綴，變成一幅具詩意的山水畫。她寫道菜式的靈感來源自中國的文學詩詞：

兩岸青山相對出，孤帆一片日邊來。中國文學，詩詞，既可以豪邁奔放，又可以清新飄逸！多少詩人文豪喜歡寄情山水，日月，河川，所以，我每次想到孤帆遠影，江水悠悠，少不免就會聯想起浮雲遊子，落日故情！ 今晚用蒸水蛋，遙敬千古詩人及聖賢之士，以表對我國山河的嚮往之情！名副其實：氣吞山河，肚納百川！

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▲ 楊卓娜的廚藝獲網民讚巧奪天工。（Instagram圖片）

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楊卓娜分享正能量

楊卓娜接受TOPick訪問表示：「整這個蒸水蛋連預備時間共花了45分鐘。自己一直很喜歡烹飪，但之前工作忙碌無暇花心思煮菜，所以趁近日疫情留家，都想辦法整一些精緻漂亮的菜式，既賞心悅目，又可以開心share予網民，大家見到靚又會跟着一起做，分享正能量。」

除昨晚的蒸水蛋外，楊卓娜亦一直有分享不同作品，有桃花酥、無憂糕、桂花酒釀丸子、紫藤花酥餅，及一道參考著名散文《荷塘月色》的海皇蓮子百合冬瓜羹，款款菜式都賣相100分，不少網民都留言讚楊卓娜廚藝媲美大師級作品，她都表示網民的積極回應令她非常開心。

▲ 桃花酥。（Instagram圖片）

▲ 楊卓娜自製的每道菜都賣相100分。（Instagram圖片）

烹飪可增進親子關係

楊卓娜透露精美菜式背後，其實她並沒有學過烹飪：「我沒有出去學，有時會看書，有時是媽媽分享食譜，因為她都很喜歡烹飪，之後自己加少少心思改靚點，變成藝術品與家人分享，除了好味，烹飪都是一件很開心的事。」

抗疫期間，楊卓娜亦曾分享女兒動手做桂花酒釀紫薯丸子的照片，原來在她整美食時都有幾位女兒做小幫手：「數日前與二家姐一起整了青提慕絲蛋糕，雖然有難題但都可以一起解決。煮食既是表達心思的好平台，又可以聚合家人與朋友一起，是增進親子關係的好方法。」