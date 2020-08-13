【清潔消毒】漂白水+潔廁液產生化學反應　英34歲女子嚴重哮喘昏迷4日後身亡

▲ 英國34歲女子因混合使用漂白水及潔廁液，導致嚴重哮喘身亡。

使用漂白水時，切勿自行混合其他清潔劑！英國一名34歲女子7月清潔浴室時，自行將漂白水和潔廁劑混合使用，結果產生化學反應傳出強烈氣體，引起女子嚴重哮喘，結果昏迷了4日後死亡。

據《Dailymail》報道，34歲的Leah Seymour於7月19日在家中清潔浴室，並將漂白水及潔廁液混合使用。5分鐘不到，Leah Seymour的老闆來到她的家門前，Leah如以往般開門找老闆正常交談，老闆也指當日聞到一股強烈的氣味。

不過就在幾分鐘內，Leah開始呼吸困難，並叫老闆幫忙叫救護車，後來更昏迷。當時老闆根據救護員的指示，協助做CPR，但4日後Leah仍返魂乏術身亡。

據了解Leah當時聞到強烈的氣味後出現嚴重哮喘，其母十分崩潰，不願相信女兒已離世，並警告大眾別混合使用清潔用品。

本港消委會曾解構漂白水的正確使用方式，當中提過別混合使用酸性清潔劑或潔廁劑，因為有機會產生有毒氣體。另外，化學作用可導致漂白水的氧化能力大減，隨時有機會失去漂白和殺菌功能。故建議用完清潔劑，應該用水過清，再用漂白水消毒。

另外，經稀釋的漂白水應該在準備後24小時內使用。因為存放時間越長，次氯酸鈉分解量越多。

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責任編輯：羅嘉欣