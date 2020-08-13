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涉旺角參與非法集結及管有對講機　無業男被控3罪還押候訊

社會 13:51 2020/08/13

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案件今日於九龍城裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

33歲無業男子涉於去年11月，在旺角參與非法集結及管有無線對講機等，被控非法集結等3罪，案件今（13日）於九龍城裁判法院提堂，辯方申請押後案件以索取文件，被告暫時毋須答辯，還押至10月8日再訊。

涉5分鐘內3單位外縱火　患適應障礙男囚5年

被告諸榮鋒（33歲），報稱無業，被控1項非法集結、1項抗拒在正當執行職務的警務人員及1項無牌管有無線電通訊器。控罪指，被告於2019年11月10日在旺角彌敦道一帶，連同其他身分不詳人士非法集結在一起，抗拒警員7860以及無牌而管有2部無線電接收器。

辯方申請押後案件至10月8日以索取文件，以及待被告聘請私人律師，獲裁判官批准，被告暫時毋須答辯。控方指被告牽涉另案，正被還押當中，反對被告保釋。被告沒有保釋申請，還押候訊。

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記者：林欣樂

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