【金像獎】葛民輝參與製作特刊將網上送出　主席爾冬陞寄語：大家一切順利安康

▲ 第39屆香港電影金像獎紀念特刊已製作完成。（大會提供）

第39屆香港電影金像獎紀念特刊已製作完成，大會邀得葛民輝擔當視覺顧問，並由文雋、劉天蘭、張蚊及卓男等特刊小組成員，配合9位本地及內地畫家為30多位金像獎候選者創作出讓人映入眼簾的創意作品，甚有紀念價值！

本屆紀念特刊可說是最完美的一次跨界別合作，首先大會邀得葛民輝任視覺顧問，主理平面設計，他嶄新靈巧的創意將3D立體旋轉概念與金像女神獎座融合一起，讓傳統的封面設計立體化是為本屆紀念特刊的一大特色。

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▲ 大會邀得葛民輝擔當視覺顧問。（大會提供）

整本特刊160頁採用高級印刷技術及優質日本紙張製作，特刊小組成員包括文雋、劉天蘭、張蚊及總编輯卓男、視覺顧問葛民輝、還有9位各有風格的本地及內地畫家為30多位金像獎候選者創作出讓人映入眼簾的創意作品。

9位畫家為周俊輝、塵阿力、Harvey Chan、Paul Lung、Jay Lau、Siuloy、Stefunny Yeung、任哲及宋易格。另外，香港紙雕藝術家黃鳳芝亦參與其中，她將既簡單又複雜的紙雕藝術為金像獎董事局十四位董事設計出14個創意人形紙雕。

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▲ 香港紙雕藝術家黃鳳芝設計出14個創意人形紙雕。（大會提供）

大會特邀著名攝影師Sam Wong拍攝為人形紙雕作大合照，雖然疫情困擾著生活及工作，但就是這場疫情，驅使我們創造出一次難得的電影和藝術界跨界別合作，翻開本書除了一幅幅創意作品外還有19篇細膩的得獎人訪問，極具收藏價值！

本屆紀念特刊制作亦得到多個電影業界屬會的鼎力支持，令人耳目一新的第39屆香港電影金像獎特刋今天出爐並於各大電影屬會內派發給會員。

▲ 攝影師Sam Wong（中）及金像獎工作人員。（大會提供）

第39屆金像獎特刊不作公開發售，只於各大電影屬會派發，大會預留了50套紀念特刊給公眾。只要留意香港電影金像獎Facebook專頁，由8月14, 15及16日期間大會將以遊戲問答方式送出。

本屆主席爾冬陞撰寫於特刊寫道：「香港電影金像獎由一九八二年開始舉辦，至今已是第三十九屆。由於疫情緣故，我們無奈要中斷連續舉辦三十八年的頒獎典禮。對此，只能以『遺憾』二字形容！」

不過他最後勉勵表示：「好的電影，劇情都是出人意表；劇中人幾乎無一例外，都會遇上挫折、困難，甚至危機；不過到了最後，他們通常都會得到一個圓滿的結局！祝大家一切順利、安康。明年再見！ 」

▲ 各位晝家與金像獎代表。（大會提供）

19篇金像獎得獎者的獨家專訪原文附於本新聞稿件後頁，而特刊除以上創意作品及應屆19項金像獎得獎者的獨家專訪外，還輯錄主題專輯《Behind the Scenes》電影幕後製作特點披露、新晉導演筆記、視點文章，封底更附設一張首次編撰前所未見的《Behind the Scenes香港電影業組織架構圖》海報，詳列香港電影業的25組別共144崗位的中英文職銜。