適當消毒4大家居暗藏病毒位  潔淨之餘增添英倫芳香

自新冠肺炎疫情爆發後，大家便「高度戒備」，不但出門講衛生，在家也頻頻洗、頻頻擦。尤其夏天悶熱潮濕，家居清潔若做不足，隨時變成細菌溫床！不過，全屋清潔消毒既花時間又花體力，而且往往要忍受刺鼻的漂白水和醫院消毒藥水味，令人難以堅持。想解決以上問題？Zoflora®濃縮消毒液幫到你！

英國製造兼銷量No.1*的Zoflora®有3合1功能，可以殺滅家居99.9%病毒細菌^、消除異味，更加入由專業調香師精心調配的香氛，令家居保持清新，即使足不出戶都可聞到英式花園的芳香。而且Zoflora®用法簡單兼多用途，絕對是懶人必備的消毒法寶！

睡房：散發怡人香味 享受每一時刻

人的一生有三分之一的時間都在床上度過，而且睡房不僅是睡覺的地方，也是休息「充電」、拋開煩惱的避難所。加上近來多了時間在睡房學習、工作， 環境怎能不保持整潔乾淨呢？而且睡房放滿了自己的心愛珍藏，也容不下一般消毒藥水的難聞氣味吧？

若你希望享受在睡房的每一個時刻，可以先用噴壼盛水，以1:40稀釋Zoflora®，然後將Zoflora®稀釋液噴於抹布，抹拭房間的擺設及傢俬！一系列Zoflora®配有不同的獨特香味，消毒之餘，能令你的睡房全日散發清新芳香，舒舒服服工作和休息。大家還可以為不同房間挑選不同Zoflora®香味，創造多層次味覺體驗呢！

地墊：小朋友毛孩家庭用得更放心

地墊是小朋友的「地頭」，卻不時留有食物殘渣及被飲品濺濕，漸漸變得骯髒，令細菌積聚，或有寵物及其排泄物所遺留的異味。想還地墊乾淨，只要用噴壼盛水，以1:40稀釋Zoflora®，將Zoflora®稀釋液噴於地墊，並用布抹拭，清潔消毒地墊並去除臭味，待地墊完全乾透後小朋友及毛孩便可再次使用。

平時在家中清潔消毒，不少媽媽都會「清場」，因怕消毒藥水的氣味會刺激小朋友的氣管；若你養有「毛孩」，或會發現消毒的氣味會令「毛孩」避之則吉。因此，氣味清新的Zoflora®濃縮消毒液是父母安心之選，只要跟足包裝指示儲存及使用，小朋友及寵物家庭都可放心消毒。

鋅盆：藏菌量高須加強消毒

一般人覺得洗手間是全家最多病菌的地方，但NSF International (位於美國的獨立公共衛生組織)曾進行研究，發現廚房的細菌比起洗手間更多#。大家現時多了時間在家中下廚，也不可忽略廚房清潔，而鋅盤就是其中一個藏菌量高的地方。很多人在鋅盆解凍或沖洗生肉，事後只用清水沖一沖鋅盆，依附在生肉上的細菌便轉而黏附在鋅盆上，而且鋅盆長期處於潮濕的狀態，可成細菌溫床，當大家準備食物時容易沾上細菌。

想保持鋅盆衛生及清新芳香，你可以將1樽蓋未稀釋Zoflora®直接倒於去水位，一次過消除去水位內隱藏的病毒細菌及臭味。另外再用噴壼盛水，以1:40稀釋Zoflora®，然後將Zoflora®稀釋液噴於鋅盆，抹拭消毒。

垃圾桶：沾消毒液置桶底驅異味

下廚是充滿樂趣和成就感的事，但要處理廚房垃圾卻令人倍感麻煩，相信一眾下廚達人定有共嗚，尤其當氣溫愈來愈高，廚餘和垃圾的殺傷力便愈來愈大，如果不及時處理，垃圾桶便會滋生細菌，發出惡臭，繼而污染室內環境。

如果你想保持好心情進出廚房，便要好好處理廚房垃圾桶。你可用噴壼盛水，以1:40稀釋Zoflora®，將Zoflora®稀釋液噴於垃圾桶，將它內外全面抹淨。另外，記得要以廚房紙沾適量Zoflora®置於桶底，以達致持續驅除異味的效果。

限時兩支優惠價$89.9

除了以上提及的家居角落，Zoflora®濃縮消毒液也適用於家中不同的廳房空間。現時設有限時優惠+，只需$59.9就買到一支（原價$75.9）、$89.9就買到兩支 （原價$151.8）。想為家居全面消毒，保障自己同屋企人健康？就快點去Zoflora®銷售點入手啦！https://bit.ly/3ipOydx

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* Kantar Worldpanel Data 52 w/e 29/12/2019

^ Data on File

# 2011 NSF International Household Germ Study

+ 優惠價只適用於購買Zoflora®濃縮消毒液250 ml （任可香味）。優惠期至2020年9月3日，於指定個人護理連鎖店、超級市場及網上商店有售。以上均為建議零售價，所有定價及優惠細節最終由零售商自行決定，以購買當日相關商店顯示之價錢為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。數量有限，售完即止。

（資料由客戶提供）