【體質大不同】不同年紀性別體質大不同　工作壓力過大易造成氣鬱血瘀體質

▲ 工作壓力過大，容易造成氣鬱或血瘀體質。（iStock圖片）

中醫把人的體質分為九種：平和質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、氣虛質、氣鬱質、血瘀質和特稟質。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍表示，男性、女性、不同年紀人士的體質也不同。

男女體質大不同

男性、女性因為身體結構、生理功能、性格、面對的壓力不同，自然導致傾向擁有不同的體質。

1.男性

多數身強力壯、喝酒吃肉、性格爭強好勝、脾氣相對暴躁。臨床多見痰濕質、濕熱質、陽虛質、陰虛質等

2.女性

因為有月經、懷孕、分娩、哺乳等生理過程，加上大多性格敏感細膩、容易多愁善感而造成氣鬱質、血瘀質、陰虛質的女性較為多見。

不同年紀體質大不同

不同年紀的人因為生理狀態不同，身體氣血多，少有異而體現出不同的體質類型。

1.小孩子

生機勃勃，處於生長壯大的過程，這個時期容易表現為「陽」、「火」較多，「陰」、「氣」不夠的體質特點，容易出現興奮、發熱、抽筋、易感冒、飲食積滯的情況。

2.青壯年

各個臟腑已經成熟完善，氣血已經比較充實，這個時期容易出現陽氣偏盛、生火生熱的特點。這個時期也是學習、工作、生活壓力最大、煩惱最多的時期，情志方面的因素導致容易衍生多種多樣的複雜體質。

例如：

工作需要熬夜加班，就會因為熬夜睡眠不足造成陰虛體質。

熬夜時間久了，又會兼見陽虛體質。

工作需要經常應酬吃飯飲酒、大魚大肉，吃得太多難以消化，容易造成濕熱體質、痰濕體質、氣虛體質。

飲酒較多的話，因為酒易生濕熱，又易造成濕熱、痰濕體質。

正是在工作崗位上大顯身手的時候，工作壓力過大或者遇到挫折不順利、心情不爽，就會容易造成氣鬱體質、血瘀體質。

這個時期戀愛、婚姻等情感因素又令人容易產生困擾、煩惱,而造成氣鬱體質、血瘀體質、氣虛體質等。

3.中老年人

生理機能開始呈現退化的趨勢，氣、血、陰、陽都開始減弱，氣虛、陽虛、陰虛、氣鬱、血瘀、痰濕和濕熱體質都容易出現。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣