【JUPAS放榜】港大推3獎學金助學生追科研夢　首年涉200萬元約80人受惠　

▲ 香港大學在新學年增設3項奬學金，首年約70至80人受惠。（資料圖片）

大學聯招今日（13日）放榜，因應適齡學生人口減少，加上疫情及反修例風波等影響，香港大學今年報讀人數有所減少。港大新學年推出3項奬學金供不同課程學生申請，首年約70至80名學生受惠，共涉約200萬元獎學金，其中兩名獲獎學生將分別在人工智能（A.I.）及科研方面繼續追夢。

港大今早安排兩名剛獲取錄的2名得獎新生以網上視像記者會，介紹其追夢心路歷程。其中在文憑試考獲最佳5科31分成績的華英中學男生王遨研，已獲港大取錄入讀文理學士（應用人工智能）。

王同學表示，中四已受Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）啟發，對其當時提出的自動汽車概念深感興趣，令他有意就讀AI課程，當年更到一間人工智能公司實習，期間為一本AI書籍《Bloody AI Alchemist》擔任翻譯，並在亞馬遜（Amazon）發行，他同時在校內擔任學校會員大會主席及創辦校內咖啡廳等領袖，並獲選為2019年學友社傑出學生領袖。

▲ 華英中學男生王遨研獲港大文理學士（應用人工智能）取錄。（網上視像記者會截圖）

王同學指，港大人工智能課程內容廣泛，故選讀此課程，並希望利用獎學金幫助日後創業，為未來舖路。他透露最近希望能盡快實踐設計一個書評及影評應用程式，限制用家只可用點列方式撰寫，助步伐急促的都市人在5至10分鐘便可快速掌握長達數百頁的書本內容，促進閱讀。

畢業於聖公會曾肇添中學的陳展洪在數學、物理、化學及資訊及通訊科技4科均奪5**，最佳5科成績34分，將入讀港大理學士，同時入選「本科生科研培育計劃（YSS）」。陳同學說，自小已喜歡看科學紀錄片，對於諾貝爾獎得主的科研已聽得入迷，漸漸萌生成為科學家的夢想，其後於高中參觀港大時，已認定港大的理學士課程是為他「度身訂造」。

陳同學亦獲選入港大與劍橋大學合辦的本科招生計劃，有機會赴劍橋修讀至少2年自然科學課程，完成後可獲港大及劍橋頒發4個自然科學範疇相關學位。

出身基層的他指若自費到劍橋就讀3年，計及學費及生活費等料需花上百萬元，實難以負擔，日後會盡力「攞足」港大各項獎學金以減輕家人負擔；至於未來會再發掘自己的興趣，再構思科研計劃。

▲ 自小對科學甚感興趣的陳展洪（右二）將入讀港大理學士。（港大提供）

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，新學年增設的3項獎學金，包括趁疫情下鼓勵學生報讀與醫護及教育界等與關愛有關的學科而設立的「REACH」獎學金，陳同學亦有份奪得；另因應近年推出的跨學科課程如文理學士的「應用人工智能」、「設計＋」及「環球衞生及發展」等，推出簡稱「F.L.Y.」的獎學金，提供指導及設創業中心，助學生實踐理想，並透露3項獎學金首年惠及70至80名學生，提供約200萬元獎學金。

港大新學年亦推出「香港大學—劍橋大學本科招生計劃（自然科學）」雙學位課程，港大理學院副院長（教學與學習）黃思齊說，劍橋在全球只跟港大合辦這個關於自然科學的課程，學生在港大修讀首2年，其後赴劍橋讀修讀2至3年，預計首屆提供5至10個學額，目前已有20多人報讀，將於今年底或明年初進行劍橋入學試及面試。

此外，嚴志堅提及，因為適齡學生人口減少，今年報讀港大人數有所減少，至於非本地生包括內地及海外收生人數亦有減少，相信是受到疫情影響，未知可否順利來港升學，以及透過電視畫面看到本港過去一年社運的情況，或會擔心安全問題，但整體收生數字未有顯著下降。

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記者：馮琪雅