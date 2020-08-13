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【新冠肺炎】調查：4成人精神健康狀況在疫情期間轉差　一半人感到孤獨

社會 14:37 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新型冠狀病毒病疫情對社會及經濟帶來深遠影響，港人對精神健康服務的需求遞增。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情對社會及經濟帶來深遠影響，港人對精神健康服務的需求遞增。有機構早前進行了網上問卷調查，並於本年五月委託了香港民意研究所電話訪問逾一千名受訪者，以了解本年一月至五月的疫情發展對港人精神健康的影響，結果發現，4成人精神健康狀況在疫情期間轉差，一半人感到孤獨。

Mind HK早前委託了香港民意研究所以電話訪問本年一月至五月的疫情發展對港人精神健康的影響，調查結果顯示 ，43% 受訪者表示其精神健康狀況在疫情期間轉差。網上調查則發現接近一半的受訪者感到孤獨，並因此令精神健康惡化；21%正受精神健康困擾的受訪者更指出在疫情下，安全隱憂成為了尋求精神健康援助的一大阻礙，難以獲得相關的資源和援助。 

該機構推出了一系列全新支援項目，當中包括精神健康援助計劃《Help Me 虛擬小助手》，並於今日開始試行，短期內提供免費一對一網上支援，包括利用人工智能 24 小時解答有關精神健康的疑問；以及精神健康教育資源助港人適應疫情帶來的「新常態」。 

該機構行政總裁 Hannah Reidy 表示，自 2020 年 3 月起，已向 1,105 人提供在疫情中管理精神健康的網上培訓課程；並發佈了一共 10 種語言的精神健康小貼士，助大眾在疫情期間管理精神健康及保持身心健康。

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責任編輯：洪芷晴
 

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