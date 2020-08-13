【外賣優惠】蘭桂坊餐飲推自家外賣平台Delivery Direct　每單滿800元免費送貨兼享額外獎賞【附訂購連結】

▲ 蘭桂坊Delivery Direct網站提供外賣餐飲平台。(餐廳提供)

疫情嚴峻，加上留家工作者眾，中環一帶餐飲是重災區，故蘭桂坊餐飲集團推出自家管理的外賣平台——蘭桂坊Delivery Direct，詳情如下，

客人透過蘭桂坊Delivery Direct的網站便可以從蘭桂坊餐娛概念旗下的餐廳 — Aria、Porterhouse、Fumi、Kyoto Joe及Tokio Joe選購心儀的美食。

免運費送貨範圍包括中環、上環、半山、金鐘、西營盤、堅尼地城、灣仔、銅鑼灣及跑馬地；其他送貨地區，歡迎致電餐廳查詢。

各間餐廳推介菜式包括：

Aria：Pizza al Tartufo 松露、牛肝蘑菇、黑松露薄餅 ($188)，Prosciutto di Parma 蕃茄、水牛芝士、火箭菜沙律及巴馬火腿薄餅 ($208)，Milanese Veal Cutlet 米蘭風味炸小牛肉排、番茄及芹菜、西西里檸檬 ($428)，Parmesan Ravioli 巴馬臣碎芝士雲吞($248)。

▲ 米蘭風味炸小牛肉排、番茄及芹菜、西西里檸檬$428。 ,(餐廳提供)

Porterhouse：Infamous Beef Burger & Fries 牛肉漢堡 ($188)，Barbecued Spatchcock Poussin BBQ BBQ烤雞($318)。

Kyoto Joe: Premium Bento 尊尚御便當 ($270)，Grilled Scallop On Tofu 帆立貝一口燒 ($160)。

FUMI：Miyazaki Beef and Beef Tendon simmered Oden Pot宮崎牛肉牛筋關東煮 ($218)，Assorted Sushi (6 kinds) 精選手額壽司拼盤($328/6件)。

Tokio Joe：Dynamite Combo蝦天婦羅卷盛合($275)，Spicy Toro Tartar (3 pieces) 香辣吞拿魚他他 ($295/3件)。

每張訂單凡消費滿$800或以上，即可享免運費及額外獎賞：

$800或以上：1款價值$200內的主廚推介前菜

$2,000或以上：1瓶價值$500內的精選清酒或紅酒

$5,000或以上：1瓶價值$1,250元內的的Ruinart香檳

$10,000或以上：1瓶價值$2,500元內的DomPérignon香檳

訂購Fumi、Kyoto Joe或Tokio Joe的客人將獲得一瓶精選清酒作獎賞。‧訂購Aria或Porterhouse的客人則會獲得一瓶精選紅酒。

備註：每間餐廳均被視為獨立的訂單及速遞，不同餐廳的訂單暫時將無法合併送遞。須受條款及細則約束。

至於外賣自取，更可享有7折優惠，客人可以直接致電餐廳進行下單，為了最大程度地降低感染的風險，所有外賣自取的食品，將會妥善地放置在加州大廈旁邊的行人道上，供客人取貨，以減少接觸，確保安全。

記者：郭秀芳