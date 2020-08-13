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【雪櫃珍寶】食腸粉驚見過期6年油浸花生醬　連登仔細數媽媽雪櫃「珍藏古董」

親子 15:00 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

連登仔雪櫃找出過期6年的油浸花生醬，引發其他連登仔於雪櫃尋寶。

不少媽媽喜歡將食物、醬料放進雪櫃，結果愈堆愈多，過期亦不自知。日前，有連登仔於討論區發帖，指買一碟腸粉回家，其媽媽見腸粉只有少些花生醬，便著他自己到雪櫃找花生醬，沒想到一看花生醬罐上的日期，原來已過期6年，令他大吃一驚。

雪櫃找來過期6年的花生醬

有網民近日於討論區「連登」發帖並上載圖片，指日前購買一碟腸粉回家，媽媽見碟中只有少許花生醬，於是叫他到雪櫃找花生醬。他未打開花生醬的樽蓋已看見醬料上有一層油，耳邊聽見媽媽說，

唔係買咗好耐。

未料，連登仔仔細看看食用日期，最佳食用日期竟是2014年2月28日，他不禁表示，

樽嘢入得小學讀一年班。

最後，他攪拌一下花生醬後，還是決定將其丟棄。

網民發掘過期25年的可樂

不過，帖文引來其他網民到媽媽的雪櫃尋寶及上載圖片，有網民找出一瓶1995年到期可樂、1999年12月到期的麻油、最佳食用於2003年1月的老抽及2006年的蝦醬。

有連登仔從雪櫃找出食用日期於1995年的可樂。（連登討論區）

食用日期於2006年12月前的蝦醬。（連登討論區）

網民笑指，「擺到廿幾年真係好誇，個雪櫃係過期迷你倉」及「點解個雪櫃仲未壞」。有網民表示有同感，指媽媽經常買一大堆醬汁回家，非常不明白媽媽們的想法。

每次只係用少少但唔用又冇嗰種風味，又唔係成日整，結果就一大堆醬塞喺雪櫃放到過哂期都未用完。

6招雪櫃收納法

為免雪櫃長期塞爆，TOPick曾訪問雜物咨詢師阿橙，分享6招雪櫃收納大法。

1. 定期清理過期物品，把雪櫃裡的所有物品取出，一次過放在桌上分類，把「此日期前最佳」和「此日期或之前食用」過期的食物分出來。

2. 善用方型的籃子和保鮮盒，方形比圓形節省空間，統一容器也方便堆疊，更不應放在膠袋中，難以分辨食物及不利收納。

3. 不要堆積外賣醬料，如本身已有大量外賣醬料，下次叫外賣不要再取，免製造垃圾。

4. 食物放在收納盒後，可貼上標籤辨別食物名稱、有效日期、放進雪櫃日期等資訊，甚至提醒自己甚麼「要先吃」。

5. 把食材「first in first out」，將盒子從內到外排疊，最快過期的食材放最外面，減少購買同類食材之餘，又可盡快食用相關食材。

6. 只買數天至一星期的餸菜食材，可先拍攝雪櫃內的情況，再去買餸，避免購入重複食物。

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責任編輯：王明芳

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