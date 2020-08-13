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【新冠肺炎】政府延長公務員在家工作安排一周至8月23日

社會 15:14 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府延長特別上班安排至8月23日。

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府發言人今日（13日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至8月23日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

【新冠肺炎】屯門康和護老院群組再添一亡魂　本港至今共有64名確診病人離世

發言人又指，政府在未來一星期會繼續密切監察疫情的發展，檢視各項公共服務的提供情況。當疫情進一步穩定後，政府部門將會逐步恢復提供其他的基本公共服務。屆時個別部門會就有關服務的最新安排，另行作出公布。

發言人呼籲有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

【新冠肺炎】梁子超指本港設「健康碼」或令疫情打回原形　倡加強對外檢疫安排

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責任編輯：徐紹軒

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