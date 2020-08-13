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【新冠肺炎】水務署粉嶺塘坑配水庫分包商再有一名員工確診　9名緊密接觸者需檢疫

社會 15:17 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

水務署今日（13日）表示，接獲其建造粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商再有一名員工確診2019冠狀病毒病。(經濟日報資料圖片)

水務署今日（13日）表示，接獲其建造粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商再有一名員工確診2019冠狀病毒病。

水務署指，該分包商於8月8日有一名員工確診，衞生防護中心安排與其有緊密接觸的9名分包商員工入住檢疫中心。接受檢疫的9名員工當中有3人於較早前確診，該署今日獲悉當中再有1人確診。5人目前正接受治療。

上述工程工地（包括工地辦公室）已暫停運作，並已全面清潔及消毒。承建商已安排工程的其餘所有人員接受病毒檢測，所有檢測結果均呈陰性。該署會與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒有關工程的所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：洪芷晴

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