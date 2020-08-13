【自私無品】港女赴台不滿隔離旅館設施差　搭的士「偷走」到台北提告反被罰款

▲ 有赴台港女因不滿隔離旅館設施，竟擅自「偷走」赴法院提告。

新冠肺炎肆虐全球，不過台灣的疫情則已經緩和了一段時間。然而，有港女早前抵達台灣後沒有理會當地居家檢疫14日的規定，更因不滿自選的彰化隔離旅館設施差，不惜「偷走」搭的士遠赴台北提告，最終反被罰款20萬新台幣（約5.2萬港元）。

曾有「偷走」前科

根據台灣檢疫規定，目前所有由香港入境台灣的旅客必須接受居家檢疫14日。綜合台媒報道，一名關姓香港女子早前抵台後，一直在彰化一家隔離旅館接受居家檢疫，周二（11日）已曾擅自離開房間，在公共區域走動而被發現。

其後，她又因為不滿旅館房間的設施，昨日凌晨（12日）竟憤而「偷走」，不惜從彰化搭的士前往台北地院聲請提審，聲稱旅館房間Wi-Fi網絡訊號差、房內沒窗讓她「不能呼吸」，被剝奪人身自由。

法院駁回申請 女子被送集中檢疫所

法院得悉情況後即嚴陣以待，並通報疾管署，確認關姓香港女子仍名列居家檢疫名單中。不少在場的警員亦穿上全套防護衣戒備，並安排關姓香港女子在室外通風處等待消息。

最終法官認為有關聲請不符提審條件，駁回請求，關姓香港女子隨即被送往集中檢疫所，她並將面臨20萬新台幣（約5.2萬港元）罰款，以及其他後續的處分。

據彰化縣府衛生局方面指，目前從海外返台者，得配合選擇返家或住進檢疫旅館隔離14天，其中「檢疫旅館」都是由民眾自行選擇，並沒有強制分配，呼籲民眾入住前慎選，如不滿意務必要和防疫人員聯繫，會協助安排轉往他處，以免受罰。

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責任編輯:吳梓楓