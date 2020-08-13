涉寓所偷拍女童如廁　幼稚園前總監囚3個月

▲ 幼稚園前總監被控製作兒童色情物品罪成，判囚3個月，准保釋等候上訴。（資料圖片）

幼稚園前總監疑在寓所內裝偷拍鏡頭拍攝女同事洗澡，事後涉案記憶棒被拾獲而揭發事件，警方發現片段中另拍攝到女童如廁情況。涉案前總監否認製作兒童色情物品罪，早前經審訊後被裁定罪成。裁判官今(13日)判刑時指，涉案片段雖然只拍攝到私處2秒，但被告違反誠信，加重案情嚴重性，判囚3個月，准保釋等候上訴。

被告馬祖堯（38歲）原被控1項不誠實取用電腦罪，律政司及後因終審法院就該控罪的裁決而未有繼續提控，改控被告製作兒童色情物品罪。控罪指被告於2014年8月至2018年11月期間，在油麻地一單位內製作兒童色情物品，即一段拍到他的年幼女親友小便時露出私處的影片。

辯方求情指，背景報告內容正面，被告亦同意報告內容。辯方呈上受害女童父親及被告家人所寫的求情信，指被告可靠及負責任，事後已感到後悔，辯方又指被告因案件拖延所影響，承受不少精神壓力。

裁判官判刑時指，接納被告背景報告內容正面，辯方律師上次聆訊時提及，片段只是意外拍攝到女童如廁時，女傭抱起女童時所露出的私處，但裁判官不接納說法，指被告將偷拍鏡頭放置於廁所內，必然會預計到任何人如廁或洗澡均會被拍下。

裁判官認為，控方未控以不誠實取用電腦罪，被告獲得釋放，沒有被警方扣押等，裁定本案沒有不當延誤的減刑因素。裁判官指，涉案片段雖然只拍攝到私處2秒，但被告違反誠信，加重案情嚴重性，終判囚3個月。被告准以2萬元保釋候上訴，期間不得離港。

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記者：林欣樂