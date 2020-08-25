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【小一派位】非熱門小學不讀？ 許定國校長：「小池大魚」也能讀Band 1中學

教育 12:25 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

許定國校長分享小一選校的要訣。

不少家長在小一選校時都偏向選擇熱門小學，但始終小一派位只是個「遊戲機制」，獲派到非心儀小學都毋須過於憂心。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了佛教黃焯菴小學許定國校長，從教師團隊、學校課程、課外活動、校風支援及中小銜接等，講解下學生在不同規模校舍下的學習異同。

每年小一派位放榜後，失落心儀小學，有些家長會感到很失望及憂心。許定國校長表示，明白父母的心情，但建議家長即使獲派到非預期中的學校，即使獲派的小學校舍較小，都可以先行深入了解獲派的小學。

許校長表示，一般來說，官津小學普遍分為6班、12班、18班、24班、30班及36班，無論班級數目多少，學與教都是重中之重。每所學校的教師人數是按班級數目決定，班級數目愈多，教學人員愈強大。

至於學校課程，則以科目劃分，包括中文、英文、數學、常識、體育、音樂、普通話等，在配合教育局課程發展議會八個學習領域的課程文件前設下，學習內容並不會因校舍規模而有所刪減，但各校仍可因應每校學生的學習需要而設計校本課程，學生學習的知識不會因學校而減少。

至於校風支援，許校長曾在不同規模的學校服務，在人數較多的大校，教師難有機會認識每位學生；但在校舍規模少的校園，師生之間的關係相對融洽，教師也可以深入了解每名學生，對培育學生的成長發展絕對有利。

談到家長最關心的升中問題，不少家長以為熱門小學升讀第一組別的中學（即Band1中學）機會率較高，其實並非必然。許校長解釋，一般而言，每間小學平均有3成學校能夠升讀第一組別的中學。無論校舍規模大小，關鍵只要學生在小五、小六的成績能處於校內「第一組別」水平，學生也就有極大機會入讀「第一組別」中學。

除了學校的因素及家長的鼓勵及支持外，只要學生一直努力，持續奮發向上，即使在規模較小的校舍，更可在競爭相對不大劇烈的情況下順利躋身「第一組別」行列，即小池中也可以孕育出大魚。

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記者：鄺嫻

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