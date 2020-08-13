Home Spa美容儀器銷量爆升！網上大熱神器 在家輕鬆無痛通淋巴

Spa已成爲都市人必備的護膚、減壓方法之一，但在新冠肺炎疫情影響下，大家只好變成Spa From Home。近來美國市場調查公司Spate公佈的數據顯示，Home Spa產品銷量急升，例如放護膚品的小型雪櫃，銷量就比去年同期上升了兩倍，而臉部蒸氣機、粉水晶美容臉部按摩棒及臉部刮痧板都一樣大受歡迎。證明就算無需化妝，大家都勤力Keep住皮膚狀態與靚樣。

而經常Work From Home，一樣難免有工作壓力，不時頸梗膊痛。香港品牌eefit，就在疫市之下推出能量活絡儀，配以eefit專利技術，令大家隨時隨地無痛通淋巴，去水腫兼養顏保健。

▲ 香港品牌eefit推出的能量活絡儀，令大家隨時隨地無痛通淋巴。

▲ 產品獲5個地區技術專利及多項專業認證。

設計輕巧方便攜帶 隨時舒痛保健

現代人生活節奏急速、工作繁忙，尤其香港出名工時長，即使下班回家後都未必能讓身心停下來真正休息，這樣的生活容易令精神緊張，壓力增加，新陳代謝亦隨之減慢；加上長時間使用電腦工作和手機，容易引起肌肉勞損和疼痛，長期坐在辦公室的你，是否不時覺得頸梗膊痛，而且按來按去都不能紓緩？



身心壓力絕對不容忽視，而且當淋巴不通時，身體積聚的毒素無法排出，人體免疫功能下降，便容易誘發諸多疾病，eefit能量活絡儀則具有舒痛保健的功效，尤其適合忙碌、壓力大的都市人。它不但可以舒緩疲勞，也可以減輕肌肉酸痛和關節痛，更可促進新陳代謝，增強免疫力。此外，它設計輕巧，配備了超簿磁石片，可以隔著衣服定位使用。無論上班、外出抑或在家時，你都可以將能量活絡儀定點對準淋巴穴位，隨時隨地通淋巴。

▲ 能量活絡儀用法簡單，而作為定位之用的磁石片更有顏色選擇，方便襯衫。

暫別美容院 自己美容自己做



近來因應疫情關係﹐大家留在家的時間多了，亦無法經常去美容院，但一眾貪靚的女士仍可以為自己美容護膚，因為eefit 能量活絡儀亦具有美容功效！



「排毒」是「養顏」的第一步，先排出毒素，才能由內到外綻放美麗；而當淋巴不暢通，女士們最怕的「水腫」就容易上身。eefit能量活絡儀能透過疏通淋巴、排出毒素，從而達到改善身體、面部和雙眼浮腫、淡化黑眼圈的效果。同時，它也可以促進微循環、改善肌膚暗啞，令用家保持好氣色。

左右頸部鎖骨附近的位置，是促進面部血型微循環系統的重要部位﹐能量活絡儀可改善面部浮腫，持之以恒可令面色明亮紅潤。

▲ 對貪靚女士來說，利用eefit能量活絡儀便可輕鬆養顏。

自己淋巴自己通 推介另外2大穴位 身心更醒神



人的身體有很多穴位，按不同的穴位，就有不同的功效。現在就為大家推介另外2個穴位，讓身體與自然能量結合起來，達到保健和美容功效！

▲ 頸部大動脈位，可促進腦供血循環，令人頭腦清明、神清氣爽，讓眼睛明亮、視野清晰。

▲ 丹田穴，可激活胃腸道動力﹐維持消化系統健康；長期使用可固本培元改善體虛。

給大家一個小貼士﹐每天通淋巴的時間愈長，身體的修復力會愈好。透過循序漸進的調理過程，能助你達至長久功效，保持健康狀態。而eefit 能量活絡儀正正能夠讓大家「無師自通」，輕鬆無痛通淋巴，從而達到多種保健美容功效。此外，產品獲得5個地區，包括日本、德國、美國、台灣及香港的技術專利，亦擁有專業認證，大家可以安心使用。



（資料由客戶提供）