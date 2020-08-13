【港鐵播毒】伯伯疑在九龍塘站大堂隨地大便　港鐵：已發出違例通知書並徹底消毒

▲ 伯伯疑在九龍塘站大堂隨地大便，港鐵回覆指，已發出違例通知書並徹底消毒。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民紛紛加強衛生意識，但仍有不少人做出罔顧公德心的行為。日前有網民於港鐵九龍塘站，目睹一名伯伯在行人通道大便，被其他乘客責罵，其後有港鐵職員報警處理。港鐵表示，已向該名乘客發出違例通知書，並徹底清潔該位置。

有網民昨日於Facebook發文並分享圖片，指一名伯伯在港鐵九龍塘站大堂內的行人通道隨地大便，期間遭其他乘客指罵，隨後有港鐵趕到現場並報警處理。從網民發佈的圖片可見，該名伯伯欲清理遺留在地上的糞便。

TOPick就事件向港鐵公司查詢，獲回覆指，昨日（12日）下午2時許，九龍塘站職員接獲乘客反映，指有乘客於站內弄污地方。職員到場後， 在大堂範圍發現一名男乘客，他表示自己不適。 車站即時安排清潔人員清理，並以1：49漂白水徹底清潔該位置， 及後亦再安排了特別的清潔。 職員向該乘客發出違反香港鐵路附例通知書，並紀錄在䅁， 如有再犯，個案會交由公司法律部跟進。港鐵亦補充，部分車站包括東鐵綫沿綫車站，均設有公共洗手間，供有需要的乘客使用。

貼文引起網民關注，不少人批評伯伯的行為缺德、罔顧衛生，「九龍塘地鐵站係有廁所架！」、「有廁所都唔去？」，不過亦有人認為，要給予老人家多份包容，「其實係咪伯伯老啦又唔知廁所喺邊，可能佢都唔想…」、「可能老人家本身身體有不便，突然爆左出嚟都無辦法，又未必真係有心嘅」。

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責任編輯：羅家欣