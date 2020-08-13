【新冠肺炎】本港今新增69宗確診個案　再多2名印傭染疫

▲ 本港今日新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，包括2名菲傭。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，包括2名菲傭、由埃塞俄比亞返港機師和由印度返港人士；其餘65宗屬本地感染，當中32宗與早前個案有關，33宗源頭不明。

在32宗與早前相關的個案中，27人是家庭、朋友聚會相關，包括2宗是印籍外傭，曾居荃灣張大偉僱傭中心，詳情即睇：【新冠肺炎】再多2名曾住張大偉僱傭中心印傭確診 長興大廈宿舍負責人家人亦確診

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙