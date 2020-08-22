【齊心抗疫】善導會提供外展服務予流落街頭的失業人士　社工：經濟突變是主因

▲ 兩架旅遊巴穿梭於油尖旺及深水埗一帶，主動接觸露宿者及有需要人士。（善導會照片）

本港疫症未止，連同失業率也高升，很多無家可歸的市民要流落街頭，他們既缺乏防疫裝備，且擔心個人財物被盜。善導會獲賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」約50萬元津助，早前在九龍西提供「愛心蜜蜜送」外展服務，安排兩架60座旅遊巴，穿梭於油尖旺及深水埗一帶，主動接觸露宿者及有需要人士，希望可以在疫中送暖。

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督導主任：疫情下經濟突變流落街頭的主因 個案能在短暫住宿服務中就業

督導主任黃恩澤提到疫情下的經濟突變是露宿者流落街頭的其中一個主因，當中不少涉及失業的人士。他憶述一位的40歲男士，指其本來已考獲水電牌及冷氣牌，惟因突然失業而失去生計，亦負擔不起租金，只好在街上流連。負責同事見狀後，認為只要有適當的協助，個案能夠自力更生，故安排他入住了兩日賓館稍作休息及尋找工作，個案隨即再次就業，之後更回到中心做義工去幫忙他人。活動助理Kevin提到有些人到賓館後立即變得容光煥發，認為有關服務有效給予露宿者適時的休息，同時讓他們可以有個地方提供網絡，讓他們上網找找工作。

▲ 社工為露宿者提供熱水及食物。（善導會照片）

有關「愛心蜜蜜送」亦有為露宿者提供即時性的支援服務，其中包括向有需要人士派發防疫物資，又有供應熱水、小食，以及電話充電設備等。如有更進一步需要，社工更會協助接載他們到附近的淋浴設施作梳洗；甚至安排合適的露宿者入住持牌賓館。計劃於36個提供服務的晚上，接觸的受助對象達3,496人次。當中有1,119人次使用過旅遊巴短暫休息服務，304人次使用過入住持牌賓館服務。活動助理Kevin指起初接觸露宿者，形容他們的戒心都比較強，對免費提供協助的反應是「聽到都不會信」

他們需要社工慢慢作解釋才接受協助，有些露宿者的防疫意識低，也經常戴錯口罩，加上他們時而有群聚，令感染風臉增高，都要細心的替他們進行防疫教育，也會向有需要人士派發口罩及酒精搓手液。

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露宿者成因多樣 籲應多包容勿歧視麥難民

黃恩澤續提到露宿者成因多樣，有的是突發性的與家人爭執而被趕出家門、也有是因感情糾紛、或突發性意外而流落街頭的。當中有個案曾不慎反鎖家門，未能成功回家，卻又求助無援，無奈在沒有解難能力下，只好在附近的通州行公園露宿一宵。這些露宿者在遇上惡劣或酷熱天氣時也沒處可去，只好到24小時營業的麥當勞餐廳為稍作休息，惟疫情下餐廳亦曾調整運營時間，一眾「麥難民」只好流連街上。

香港善導會總幹事李淑慧希望協會的「愛心蜜蜜送」可繼續運行，以致在未來仍可為更多有需要的露宿者提供適時的協助。

▲ 計劃接觸的受助對象達3,496人次。（善導會照片）

而說到「麥難民」，給人的第一印象自然是買不起食物，便在餐廳拾取其他吃剩食物充肌的人，Kevin卻替他們澄清：

其實好多「麥難民」都好願意付費買食物，有時只是想坐下找個不太影響人的地方稍作休息。

Kevin籲市民若見狀也應多包容他們，勿歧視無家可歸的人士，每個人的背後都有其故事及難處。

另外疫情下香港善導會亦決定取消9月5日舉行的街上賣旗活動， 善導會非津貼服務一直以來依靠籌款來支持，有關捐款情況，可留意善導會網頁。

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記者：郭家穎