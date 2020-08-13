【夢幻影像】鏡頭下的日本女孩化身童話角色　網民讚嘆留下美好童年回憶【內附多圖】

▲ 日本女攝影師Rico以小女孩為拍攝摸特兒，配以後期編修相片加入特效，製作出華麗夢幻風格的兒童照片。

許多爸媽都喜歡為孩子拍攝大量的照片，見證子女每個成長的階段，尤其家有女兒，更會為她們悉心打扮影靚相。日本著名女攝影師經常以小女孩為拍攝摸特兒，配以後期編修相片，加入特別效果，製作出超華麗夢幻風格的兒童照片。最近攝影師發佈了新一輯以夏日浴衣為主題的相片，令人嘆為觀止，網民表示希望有攝影師爸媽為自己記錄童年時刻。

▲ 金魚配上穿浴衣的女童，詩情畫意。（圖片：n.rico@IG）

主要拍攝小女孩

日本名古屋女攝影師Rico的作品很夢幻，她主要拍攝小女孩，作品亦見有親子照，她擅長運用豐富的想像力，為孩子拍下相片，再以軟件Photoshop 將原相編修成色彩奪目的華麗世界，令小小模特兒仿如置身夢境或童話故事裡。

▲ 小女孩變成愛麗絲。（圖片：n.rico@IG）

作品主題夢幻

相片主題包括有日式夏日祭典、愛麗絲夢遊仙境、森林動物等，同時會配合季節用不同花為作品主題，包括櫻花、繡球花、太陽花等，女孩穿上相應的服裝，與花的配襯很柔美。

▲ 紫藍繡球花配小鹿與女孩，柔美感十足。（圖片：n.rico@IG）

加入動物植物元素

此外，動物的元素亦少不得，女孩除了與奈良鹿、貓狗拍照外，更會加入特效，長了貓耳貓尾變成貓女孩，又有多了狐狸耳及尾巴，化身小狐狸女孩坐在神社前。相片已經變成非現實世界，小朋友像走入虛擬世界中。

▲ 日本風是Rico常用的主題，小女孩化身狐狸坐在鳥居前。（圖片：n.rico@IG）

網民讚嘆連連

近日，Rico 在社交媒體Instagram及Twitter發佈新一輯的相片，主題是日本之盛夏，再次引起網民討論，引起大關注，相片令人讚嘆，女孩穿上漂亮夏天浴衣，配上象徵日本夏天的風鈴、金魚等等，創作出唯美靚相。

▲ 長髮小女孩穿上歐陸風格裙，營造可愛浪漫風格。（圖片：n.rico@IG）

網民看過夢幻女孩照片，驚嘆很想有個攝影師爸媽，羨慕小時候能拍攝這些靚相有多好。而攝影師Rico亦是國際藝術與設計大學的特別講師，她不時開班分享攝影及後期製作相片課程，有爸爸特意前來上一連3天的課程，準備為懷孕中的太太及即將出世的孩子，親自拍攝漂亮的照片留念。

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責任編輯：王明芳