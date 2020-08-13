【KO情緒】夫婦不知不覺間少了溝通 Esther Chu： 聆聽是情緒最好的良藥

▲ 聆聽和陪伴是情緒最好的良藥。

每過幾天便會收到由不同朋友發出類似的短訊，內容都是想傾吓，宣洩一些不安、失望及憤怒的情緒，希望能夠和明白他們的人分享。

我通常的回應都是:「明白的!」

這是我真心的回覆，我實在能夠認同這段期間的種種感受，今天社會和疫情的狀況，好易令情緒爆煲。家長既要經常留守在家照顧孩子，還要應付子女的網上學業，暑假還好，沒有太多功課，9月開學就有可能人都癲，每日亦有顛覆情緒的新聞，抗疫真的很疲勞，看新聞也真的會爆血管。所 以，能夠找到明白你的人去盡情分享，絕對是保持精神健康的維他命。

近期有一個節目，介紹疫情下的新興行業。其中講及一個社工，在這段特殊的時間為了要在家照顧孩子，於是辭工。由於她有輔導的經驗，自己也有子女，在Facebook經常被問有關教養的問題，於是她乾脆收費，進行網上教養Coaching，做母親們的育兒教練之餘，也可以有收入。她的工作主要是幫助媽媽訂立教養子女的目標及日程，解答家長管教上的疑難，以及跟進所訂目標的進度。根據這位前社工所說，她的收入反而比做社工更好。

我不能確定這種Coaching對管教有多少效用?不過，我肯定當有人可以時常聆聽我們的問題，無論問題是否能夠解決，只要感到支持，心情也會好了一半。

由我成為媽媽開始，認識了很多不同年齡的媽媽朋友，發現有些女性當了母親之後，能夠分享心事的好友便減少了，原因主要是如果好友未結婚或沒有子女，便沒有共同話題，很難得到共鳴。而且因為要專心湊仔，社交時間也大大減少。至於新認識的媽媽朋友，如果沒有足夠時間建立信任，也未必能夠真正交心。

當然，理想地和枕邊人分享固然好，不過，有些夫婦仍是和子女共睡，枕邊已不能交流，就算子女不同床，也未必可以由衷地溝通，很多時候，你有壓力，我都有壓力，倒不如大家看手機，少說話，就少磨擦。

然而，當人不能表達自己的情緒，把消極的的情緒囤積，會產生很多鬱結，身心亦漸漸會出現問題。有些母親亦因為太集中處理孩子，沒有留意自己的情緒起伏，直至到崩潰先知要去治療。

世界衛生組織於2020年的調查報告把「抑鬱症」列為第二名「能令全球損失的重要疾病」，意即全 球不單抗疫，也在抗鬱。所以，情緒是不能忽視的，防鬱和防疫同樣重要。

情緒是對外在事物的與生俱來反應，本身沒有好壞之分，表達方式卻是後天的學習，這才是情緒管理的關鍵。

我認為預防勝於治療，媽媽們必須刻意地騰空一些時間讓自己的情緒休息。我們的不單只是母親， 也是需要朋友的人類，我們都要被聆聽，與人接觸聯繫會產生溫度的，當感到溫暖，人才會鬆下 來!

真實接觸才有溫度，無論是見面或對話，和丈夫拍拖、和朋友敘舊、甚至復古地傾電話，能夠定期 去做，就等於幫情緒做運動，令到感覺更加健康。

對於一個媽媽來說，做這些事情看似簡單的，但也很艱難，因為要重新安排生活的先後次序，把這 些看似閒事放在重要的位置，代表你要摒棄一些固有的思想，放下「孩子不能沒有你」，「妳不在家會亂晒籠」等持家觀念。

不過，我們懂得愛自己，也會教曉孩子如何自愛，爸媽情緒好，子女也會快樂些。

我曾經幫助一位住在我家營地患抑鬱症的少年人，初期他一句話也不說，當你看見他手上的自殘傷痕，便知道少年內心的痛苦，原來他父母工作很忙，從沒有理會及聆聽他的內心世界，後來他在學校被欺凌所以輟學。

我們沒有對他特別做什麼、沒有輔導、沒有訓示，只不過每天陪伴他，和他一 起下田、一起焗蛋糕、一起捉下棋，慢慢地他開始說話，起初是閑話家常，後來就把他的痛苦到說 出來，他亦漸漸好起來，也不需吃藥了。

聆聽和陪伴是情緒最好的良藥，大家要在這段不知何時完結的疫情時間，多關心自己和身邊的朋友啊！

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文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。