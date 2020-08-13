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【不屈不撓】肌肉無力走路不穩靠呼吸機續命　罕病青年苦讀成學霸辦補習班義教

教育 17:36 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

患有龐貝氏症的王唯佳雖然身患重病，但從不放棄學習，終在內地高考奪取好成績。

身殘志不殘，仍有氣力都不應放棄讀書。內地瀋陽一名18歲少年患有罕見病「龐貝氏症」，肌肉無力脊柱側彎，每走一步都很艱難，更需靠呼吸機續命，但他深信知識可改變命運，從不放棄學習，終在今年內地高考取得佳績。他更回鄉將知識分享開去，開辦免費補習班義教村內貧童。

綜合《新華社》及《梨視頻》報道，來自遼寧省瀋陽市一個農村的18歲青年王唯佳，12歲時確診患上罕見重病龐貝氏症，會導致肌肉無力、脊椎側彎，每一步都行得很艱難，甚至有隨時停止呼吸的危機。

比他人花多一倍時間讀書

自確診後，王唯佳每晚都要靠呼吸機入睡；由於脊椎問題，他亦只能趴低看書寫字。儘管有時上課期間感到勞累，但每天放學回家，他還是堅持趴在床上繼續閱讀。

縱然學習艱辛，但王唯佳從不放棄，還要比人花多一倍時間努力讀書。結果今年內地高考放榜，王唯佳取得662分好成績，是瀋陽市法庫縣高考第3名，成為當地紅人。他接受傳媒訪問分享自己的讀書心得。

考高分秘訣就是努力，別人花1小時溫習，我就花2小時。

老師讚樂觀開朗 努力練字

王唯佳的英語老師兼教學主任丁君華對他讚口不絕，雖然身體殘障，但仍努力練字，也是他教過最樂觀開朗的孩子之一。

他寫字困難，但很刻苦，練了一手漂亮的衡水體。

媽媽陪讀5年 每晚為兒按摩

他每天早上6點前起床，晚上11點睡覺。媽媽趙麗與兒子一起努力，陪讀5年，每晚都為兒子按摩雙腿。

在讀書路上，王唯佳感恩得到很多人的幫助，有陪他上體育課的同學，也有捐款給他的老師。多年來，他一直坐在課室講台旁邊、近門口的位置，身邊亦總有一個同學，借他一雙手、一個肩膀去扶持他。而學校為減輕兩母子的經濟負擔，更聘請趙麗擔任清潔工，並安排單獨宿舍。

知識回饋給師弟師妹

故此，王唯佳希望將知識回饋給師弟師妹，將一個倉庫改建成臨時教室。他接受新華網訪問當日，正為同村的4個孩子補習生物課，即使企不直，他仍堅持講課2小時。媽媽對兒子大表支持，

大家把他當榜樣，這是他應該做的。

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責任編輯︰林綺玲

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