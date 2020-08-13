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【新冠肺炎】再多2名曾住張大偉僱傭中心印傭確診　長興大廈宿舍負責人家人亦確診

社會 16:38 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，65宗屬本地感染，其中32宗與早前個案有關。

【新冠肺炎】本港今新增69宗確診個案　再多2名印傭染疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前一名確診的印傭（個案編號：4024）曾於荃灣張大偉僱傭中心居住，其同住的兩位印傭今日亦確診（個案編號：4248、4249）。

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭多一人確診　男警和3名護士確診

至於另一早前確診印傭（個案編號：4159）曾居旺角長興大廈一宿舍，其負責人的家人（個案編號：4264）亦確診，當局正了解其他外傭資料，但因相關人士沒有登記資料，而負責人亦拒絕承認曾租借上址予外傭，擔心曾同住的外傭有染疫風險，呼籲僱主留意外傭是否曾於上址居住。

【新冠肺炎】聯合醫院再多一名74歲女患者病逝  本港至今累計65宗死亡個案

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記者：郭詩詩

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