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【新冠肺炎】醫管局：今日再多1名病人因染疫而離世　累計65宗死亡個案

社會 16:43 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。(經濟日報資料圖片)

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增69宗確診個案。

庾慧玲指，今日再多1名病人因染疫而離世，累計65宗死亡個案， 個案包括：

  • 聯合醫院一名74歲女病人（個案編號：1940）

【新冠肺炎】聯合醫院再多一名74歲女患者病逝 本港至今累計65宗死亡個案

此外，醫管局公布，截至今早9時新增69宗呈報個案；過去24小時，再多106人康復出院，至今共3294名病人及1名疑似病人康復出院。

另有857名確診者在19間醫院、鯉魚門隔離設施及亞博留醫，其中32人危殆、50人嚴重，775名病人情況穩定。公立醫院正使用1245張負壓病床及683間負壓病房，其使用量分別是61.4%和70.9%。

過去24小時有40名病人在亞博社區治療設施留醫，11位不同原因轉到醫院治療。

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記者：洪芷晴

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庾慧玲 傳染病 公立醫院 疫情 新冠肺炎疫情

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