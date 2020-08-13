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【新冠肺炎】長興大廈宿舍負責人否認曾出租予外傭　張竹君：已交由相關部門處理

社會 17:13 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，65宗屬本地感染。

【新冠肺炎】本港今新增69宗確診個案　再多2名印傭染疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再多兩名印傭確診，而另一名早前確診印傭（個案編號：4159）曾居旺角長興大廈一宿舍，其負責人的家人（個案編號：4264）亦今日確診。

【新冠肺炎】再多2名曾住張大偉僱傭中心印傭確診　長興大廈宿舍負責人家人亦確診

張竹君指，當局正了解曾居上址的其他外傭資料，但相關人士沒有登記而未能追蹤，而長興大廈的負責人亦拒絕承認曾租借上址予外傭。至於被問到長興大廈是否涉違例出租，張則稱長興大廈的情況已交由相關部門處理。

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記者：郭詩詩

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