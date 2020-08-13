【立法會選舉】譚耀宗：人大常委會只處理憲制層面問題　料民主派不會總辭

▲ 譚耀宗稱，人大常委會只處理憲制層面和特區無法處理的問題（資料圖片）

全國人大常委會決定，第六屆立法會延任不少於1年。全國人大常委譚耀宗相信，不會發生民主派總辭及杯葛的情況。基本法委員會副主任譚惠珠亦認為，民主派會找到理由返回議會，又呼籲民主派守法。

譚耀宗在電台節目上透露，自己曾在人大常委分組討論上提出，讓4名被取消參選資格議員延任會出現矛盾、尷尬，但人大常委會的決定只專注憲制層面，處理立法會議員任期問題，其他問題則由特區處理。譚耀宗指出，此舉說明，人大常委會「不是有權就隨便用」，而是只處理憲制層面和特區無法處理的問題。

▲ 譚惠珠認為，民主派會找到理由返回議會。（資料圖片）

基本法委員會副主任譚惠珠在同一節目指出，《基本法》列明，立法會每屆任期4年，與人大常委會延任第六屆立法會的決定沒有矛盾，強調看基本法時，「一定要加上憲法一起看」。她解釋，4年任期的確是憲制本身的原意，但人大常委會亦要面對今次一年的空缺期。

譚惠珠續指，特首引用緊急法延後選舉，並向中央提出要求處理的原因，只是因應疫情，但特首並未向中央提到有關DQ等問題，所以北京只處理如何填補空缺的問題。

熱血公民立法會議員鄭松泰已表明，會接受現時延任安排，他今日在電台節目指，全部議員延任1年，與現屆議會本質沒有分別，他認為民意授權方面並無變動。鄭松泰表示，會接受延任安排，但仍要視乎民主派討論。他又認為，民主派一旦決定杯葛，應思考是否日後不參與香港的選舉，因為「不會換了一批人，制度就有不同」。

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責任編輯：林曉君