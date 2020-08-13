【善心媽媽】拍片呼籲關心女童權益　吳雨霏為子女製作教材解悶

▲ 吳雨霏抽空為國際培幼會拍攝呼籲片段。

育有一對子女的吳雨霏（Kary）近年甚少出席公開活動，家庭為重的Kary為慈善出力，最近應國際培幼會邀請拍攝呼籲片段，希望喚起大眾關注疫情下發展中國家女童面對的威脅。

片段中，Kary說到疫情加劇了發展中國家的貧窮問題，令女孩更容易被逼童婚，以換取食物和禮金救助家人。

她說：「15歲真的太年輕了！她們準備好成為妻子和媽媽嗎？」Kary認為社會必須確保女孩有接受教育的機會，以打破跨代貧窮的惡性循環。

▲ 吳雨霏於去年誕下小女兒。

一直關心女童權益的Kary，其實曾經四度到蒙古探訪，親身了解一名女孩因缺乏父母的愛而成為雛妓，Kary因此心痛不已。故回港後，她閱讀不少有關女童權益的書籍，並於2017年曾舉辦紀錄片分享會，與親友分享相關議題。

另外在疫情影響下，Kary透露自己為「緊張大師」，很著緊子女的衛生，故花不少心力教導兩歲的兒子Asher戴口罩及勤洗手。

而Kary亦很花思教導子女，為免子女待在家沉悶，她十足「Play Group」老師，經常上網學習育兒方法，一手一腳製作教材，不時跟子女一起做勞作及小實驗。

▲ 吳雨霏曾舉辦關於女童權益的分享會。

說到未來計劃，Kary表示現階段希望多花時間陪伴子女成長，但亦期待子女長大後可以欣賞她在台上唱歌表演。

另一方面，她亦想再次舉辦紀錄片分享的活動，在朋友間分享性別平等的訊息。