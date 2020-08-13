政府任命稅務局副局長譚大鵬接任局長　兩政策局副秘書長調任工業貿易署及運輸署署長

▲ 政府今日（13日）任命3名高層官員。（資料圖片）

政府今日（13日）宣布高層官員調動，現任稅務局副局長譚大鵬將於8月20日出任稅務局局長，接替將展開退休前休假的黃權輝。

黃權輝自2013年6月起出任稅務局局長。公務員事務局局長聶德權讚揚，黃權輝在出任稅務局局長以來，表現專業，對工作熱誠投入，積極提升部門的效率及服務水平。

▲ 現任稅務局副局長譚大鵬將於8月20日出任稅務局局長。（政府新聞處圖片）

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而譚大鵬於1986年加入政府任職助理評稅主任，於2009年晉升為總評稅主任，2012年3月晉升為稅務局助理局長，並於2013年十二月晉升為稅務局副局長。聶德權指，譚在稅務管理方面擁有豐富的知識和經驗，並具備優秀的管理和領導才能，深信他能帶領稅務局面對未來的挑戰。

此外，政府亦任命現任公務員事務局副秘書長盧世雄於8月24日起出任工業貿易署署長，及現任政制及內地事務局副秘書長羅淑佩於9月9日起出任運輸署署長。

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▲ 現任公務員事務局副秘書長盧世雄將於8月24日出任工業貿易署署長。（政府新聞處圖片）

盧世雄在1989年加入政務職系，曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前工商科、前大學及理工教育資助委員會、前貿易署、前運輸局、創新科技署、前房屋及規劃地政局及公務員事務局。他曾於2012年10月至2014年7月出任工業貿易署副署長。

羅淑佩於1989年加入政府，1990年轉職政務職系，曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室及前貿易署。她曾於2007年3至2009年8月出任環境運輸及工務局首席助理秘書長（運輸）（後改稱運輸及房屋局首席助理秘書長（運輸））。

▲ 現任政制及內地事務局副秘書長羅淑佩將於9月9日出任運輸署署長。（政府新聞處圖片）

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責任編輯：徐紹軒