【新冠肺炎】29℃炎夏身穿全套防護衣工作　新疆醫護汗水如瀑布倒出一桶汗水

▲ 烏魯木齊有醫護人員就被拍到脫下防護衣一刻汗如瀑布。

新冠肺炎持續，國家衛健委昨日（12日）公布新增19宗確診病例，其中新疆有8宗本土病例，另外11宗屬輸入病例，包括上海、山東、四川等地。新疆疫情反覆，烏魯木齊有醫護人員就被拍到脫下防護衣一刻汗如瀑布，令一眾網民熱烈感謝醫護辛勞。

內地官方微博《人民網》周日（9日）發布了一段不足1分鐘的影片，片中可見一名身穿防護衣的女性，坐在椅子上拉下套在小腿的藍色膠袋，大量汗水立即從褲管傾瀉下來。該名女子額間頭髮全濕，滿頭大汗，而地上遺下一大灘水漬。

網民：液體未必全是汗水

報道指，影片中的女子是新疆烏魯木齊一名醫護人員，拍片時間是上周六（8日），當時她正結束工作，因此脫下防護衣。影片隨後亦獲多間外媒如《每日郵報》等轉載報道，據指烏魯木齊本月8日的氣溫大概為29℃。

不少網民留言表示感謝醫護人員的辛勞：「辛苦了」、「致敬醫護人員」、「希望早日變好」。但亦有一名表示是北京口腔科醫生的網民，懷疑醫護褲管中流出的液體不完全是汗水。他以自身經驗表示，醫護人員會在防疫服中放冰、或穿降溫衣消暑，因此從醫護褲管流出的可能是降溫物品。

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責任編輯：羅嘉欣