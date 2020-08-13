  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (週四) 17:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】29℃炎夏身穿全套防護衣工作　新疆醫護汗水如瀑布倒出一桶汗水

健康 16:45 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

烏魯木齊有醫護人員就被拍到脫下防護衣一刻汗如瀑布。

新冠肺炎持續，國家衛健委昨日（12日）公布新增19宗確診病例，其中新疆有8宗本土病例，另外11宗屬輸入病例，包括上海、山東、四川等地。新疆疫情反覆，烏魯木齊有醫護人員就被拍到脫下防護衣一刻汗如瀑布，令一眾網民熱烈感謝醫護辛勞。

內地官方微博《人民網》周日（9日）發布了一段不足1分鐘的影片，片中可見一名身穿防護衣的女性，坐在椅子上拉下套在小腿的藍色膠袋，大量汗水立即從褲管傾瀉下來。該名女子額間頭髮全濕，滿頭大汗，而地上遺下一大灘水漬。

網民：液體未必全是汗水

報道指，影片中的女子是新疆烏魯木齊一名醫護人員，拍片時間是上周六（8日），當時她正結束工作，因此脫下防護衣。影片隨後亦獲多間外媒如《每日郵報》等轉載報道，據指烏魯木齊本月8日的氣溫大概為29℃。

不少網民留言表示感謝醫護人員的辛勞：「辛苦了」、「致敬醫護人員」、「希望早日變好」。但亦有一名表示是北京口腔科醫生的網民，懷疑醫護褲管中流出的液體不完全是汗水。他以自身經驗表示，醫護人員會在防疫服中放冰、或穿降溫衣消暑，因此從醫護褲管流出的可能是降溫物品。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【救護心聲】救護員連踩15個鐘心力交瘁　怒轟市民濫用救護車：唔係免費的士
11:28 2020/08/10
【救護心聲】救護員連踩15個鐘心力交瘁　怒轟市民濫用救護車：唔係免費的士
【醫護心聲】女病人喉嚨痛不滿街症輪候時間長　指責醫生戴防護裝備：怕死唔好做醫生
11:38 2020/08/03
【醫護心聲】女病人喉嚨痛不滿街症輪候時間長　指責醫生戴防護裝備：怕死唔好做醫生
【隔離心聲】駿洋邨完成隔離回家飽受白眼　街坊避同𨋢打招呼即掉頭走
11:49 2020/07/27
【隔離心聲】駿洋邨完成隔離回家飽受白眼　街坊避同𨋢打招呼即掉頭走
病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 健康問題 正能量 烏魯木齊 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步