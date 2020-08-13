【DSE2020】逾3成文憑試考生申成績覆核　比率創歷屆新高

▲ 今屆中學文憑試因應疫情而延期開考，申請成績覆核比率達30.15%創歷屆文憑試新高。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）考生先後受反修例風波及新冠肺炎疫情影響，導致停課及考試延期，考試及評核局今日（13日）公布，今屆接獲15,321名考生申請積分覆核及重閱答卷，佔應考人數50,809人的30.15%，比去年高出2.89個百分點，更創下歷屆文憑試以來新高。

翻查資料，除2012年首屆文憑試的成績覆核申請比率達30.04%，72,620名考生當中有21,812人申請覆核，其餘歷屆文憑試的覆核申請比率均低於3成，包括上屆僅14,896名考生申請覆核，佔總應考人數54,642人的27.26%。

若以每科為單位，今屆的積分覆核申請涉及238科次；以每科或每分部為單位，重閱答卷申請則涉及32,441宗；而今屆考生共應考284,518科次。

考評局表示，覆核成績結果暫定於下周三（19日）公布，因應疫情關係，學校可於當日上午8時半起透過成績發放系統下載有關文件檔案，再利用電子或線上方式把覆核成績結果通知其學校考生；自修生則可於當日起於網上查閱結果，通知書將於8月19至21日經郵遞派發至考生。

大學聯招（JUPAS）結果已於今早9時透過網上公布，如考生於成績覆核後取得更高科目等級，可於下周四（20日）透過網上遞交要求重新考慮入學申請，以給予取錄資格或較高次序的課程取錄資格，有關遴選結果將於本月27日早上9時公布。

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記者：馮琪雅