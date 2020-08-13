【戰毒】關智斌吳千語首度合作成好友 千語BB出海滑水晒火辣泳照

▲ 關智斌跟吳千語大玩wakesurf。

吳千語和關智斌（Kenny）在電視劇《戰毒》中首次合作，二人劇內既是好拍檔最後更是情侶，劇外則一拍即合成為好友； 興趣相近，平日都愛戶外運動，最近二人更為彩妝品牌出海拍攝，齊齊寓工作於娛樂。

拍攝當日，正好陽光普照藍天白雲，千語跟Kenny齊齊出海wakesurf，兩人都是滑水高手，與其比試高下，二人興致勃勃來一次雙人滑水。由海上鬥到陸地，轉到岸邊繼續拍攝，酷熱天氣下拍攝嬉水鏡頭，互相潑水降溫。

▲ 二人因拍劇作好友。

拍攝完成，精力充沛的Kenny二話不說就孭起千語沙灘飛奔，笑言比平日做Gym 舉鐵簡單。

千語透露：「雖然拍《戰毒》是第一次合作，但因為有共同興趣，開工幾日就很快熟絡，知道再次同Kenny拍攝已經很期待， 跟他一樣喜歡陽光海灘，就像放假出海完全不像平日工作心情。為了這次自然透亮底妝主題，拍攝前兩天已開始保濕護膚，務求上鏡皮膚質素更完美。」

▲ 千語BB大騷身材及美肌。

Kenny則説：「留意到千語在社交平台不時上載火辣泳裝照，自己不能怠慢，當日更提早起身做運動，令肌肉線條更好看。現場看到拍攝效果十分滿意，希望短片出來給予大家充滿正力量的夏日清爽感覺。」