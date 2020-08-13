【汪阿姐生日】汪明荃貼清純舊照令坤哥驚豔　無添加女神被封「荃荃BB」

▲ 汪明荃貼清純陳年舊照，無添加女神被封「荃荃BB」。

有汪阿姐之稱的汪明荃，在娛樂圈打滾將近60年，本月底將迎來73歲生日的她越活越年輕。今日（8月13日）早上，汪阿姐在其instagram出一張她的舊照，相中的Liza姐清純可人，更被不少藝人網民留言直呼她做「荃荃BB」！

將73歲的汪阿姐十分非常跟得上潮流，近年Liza姐更衷玩社交網站，曾經一度帶起「汪阿Tag」風潮。

日前汪明更收到好友為送上、今年第一份生日禮物，正是印有她「嘜頭」配以「汪阿Tag」標記。

【Sammi2.0】IG紅人汪明荃再掀潮流 阿姐模仿鄭秀文引明星玩爆汗接龍

▲ 好友送上的生日禮物很有心思。（instagram圖片）

【生日願望】汪明荃72歲生日願再無暴力事件發生 阿姐︰希望香港盡快回復正常

未知是近日因疫情關係要「Stay Home」，阿姐開始收拾舊物，更翻出一張舊照，身穿一條藍色連身裙，配以花花領口以及紅色皮帶，少女味十足。

照片中的阿姐單手輕撥秀髮，另一隻手則放於身後，微微抬頭加上近乎素顏的無添加臉孔，照片中的汪阿姐比近年一眾被封「女神」的藝人，氣質有過之無不及。

阿姐更留言指自己清純，同時更謂：「不知道是哪一年拍的照片？」帖文一出瞬間已經吸千個讚好，大批藝人和網民留言大讚阿姐的氣質。

▲ 年輕的汪阿姐美貌非同小可。（instagram圖片）

【飛虎之雷霆極戰】汪明荃率八和會館成員探訪基層 汪阿姐：做善事大家應多支持

當中坤哥吳業坤又發揮「撩妹」本色，留言問阿姐：「有無icq no. ?」不少藝留言大讚阿姐好靚，更大膽稱呼她作「荃荃」和「荃荃BB」，非常搞笑。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰http://bit.ly/2JdOaiS