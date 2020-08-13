  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (週四) 17:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【汪阿姐生日】汪明荃貼清純舊照令坤哥驚豔　無添加女神被封「荃荃BB」

娛樂 17:10 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

汪明荃貼清純陳年舊照，無添加女神被封「荃荃BB」。

有汪阿姐之稱的汪明荃，在娛樂圈打滾將近60年，本月底將迎來73歲生日的她越活越年輕。今日（8月13日）早上，汪阿姐在其instagram出一張她的舊照，相中的Liza姐清純可人，更被不少藝人網民留言直呼她做「荃荃BB」！

將73歲的汪阿姐十分非常跟得上潮流，近年Liza姐更衷玩社交網站，曾經一度帶起「汪阿Tag」風潮。

日前汪明更收到好友為送上、今年第一份生日禮物，正是印有她「嘜頭」配以「汪阿Tag」標記。

【Sammi2.0】IG紅人汪明荃再掀潮流　阿姐模仿鄭秀文引明星玩爆汗接龍

好友送上的生日禮物很有心思。（instagram圖片）

【生日願望】汪明荃72歲生日願再無暴力事件發生　阿姐︰希望香港盡快回復正常

未知是近日因疫情關係要「Stay Home」，阿姐開始收拾舊物，更翻出一張舊照，身穿一條藍色連身裙，配以花花領口以及紅色皮帶，少女味十足。

照片中的阿姐單手輕撥秀髮，另一隻手則放於身後，微微抬頭加上近乎素顏的無添加臉孔，照片中的汪阿姐比近年一眾被封「女神」的藝人，氣質有過之無不及。

阿姐更留言指自己清純，同時更謂：「不知道是哪一年拍的照片？」帖文一出瞬間已經吸千個讚好，大批藝人和網民留言大讚阿姐的氣質。

年輕的汪阿姐美貌非同小可。（instagram圖片）

【飛虎之雷霆極戰】汪明荃率八和會館成員探訪基層　汪阿姐：做善事大家應多支持

當中坤哥吳業坤又發揮「撩妹」本色，留言問阿姐：「有無icq no. ?」不少藝留言大讚阿姐好靚，更大膽稱呼她作「荃荃」和「荃荃BB」，非常搞笑。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰http://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靚媽廚房】楊卓娜巧手製精美菜式如山水畫　與女兒鑽研廚藝：增進親子關係的好方法
今日 15:21
【靚媽廚房】楊卓娜巧手製精美菜式如山水畫　與女兒鑽研廚藝：增進親子關係的好方法
【緋聞男女】情侶檔跟汪明荃沙灘執垃圾　港姐鄧卓殷郭子豪戀情疑升溫
18:10 2020/05/17
【緋聞男女】情侶檔跟汪明荃沙灘執垃圾　港姐鄧卓殷郭子豪戀情疑升溫
【DSE2020】黃子華會考12分修哲學成棟篤之神　汪明荃演藝成就非凡一身公職
10:57 2020/07/22
【DSE2020】黃子華會考12分修哲學成棟篤之神　汪明荃演藝成就非凡一身公職
汪明荃 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步