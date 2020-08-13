【年輕媽媽】難忍丈夫沉迷打機做廢青提出離婚　19歲單親媽帶兩女送外賣自力更生

▲ 俄羅斯一名19歲年輕媽媽離婚後，獨力帶著兩個年幼女兒送外賣。

單親媽媽靠自己能力，仍能好好養活孩子。俄羅斯一名19歲年輕媽媽因丈夫沉迷打機，沒有肩負照顧家庭養育孩子的責任，憤而離婚獨力帶著兩個年幼女兒打工，她一拖二送外賣的照片在網上瘋傳，網民大讚她是偉大又堅強的媽媽。

一拖二送外賣照片瘋傳

據外媒報道，19歲的Lada Koroleva因一張照片而成為各地新聞焦點。照片中她正前往送外賣地點，在地鐵車廂內揹著一個巨大的外賣食物背包，胸前孭著現時8個月大的小女兒Rimmochka，再用手輕托她，另一隻手則牽著2歲的大女兒Angelina，顯得有點狼狽。

▲ Lada在地鐵車廂內揹著一個外賣食物背包，孭著小女兒，另一隻手牽著大女兒。（相片來源︰Natie Artistry fb）

Lada在17歲時生下大女兒，她的丈夫一直沉迷打機，根本不願花時間照顧孩子及陪伴她們，因此她只能靠自己。她在當地被人稱為「送外賣的媽媽」，因為她做過不少送餐的工作，甚至有網民拍攝到她推著嬰兒車去送外賣。後來她搬到莫斯科，繼續以送外賣維生。她表示︰

我非常愛女兒，因為沒有人幫我照顧孩子，只能帶著她們工作。

她別無選擇地帶著女兒一起送外賣，因為和家人關係複雜，沒有人能為她照顧女兒。她獲得一些好心人的幫忙，送贈食品、兒童用品例如尿片和玩具給她。不少人知道她丈夫的情況，也勸她離開丈夫，最終她在小女兒出生後向丈夫提出離婚。

▲ 前夫沉迷打機，沒負起照顧家庭養育孩子的責任，令Lada忍痛離婚。（相片來源︰IG @lova_angela1206）

有網民質疑博取同情謀利

不過隨著Lada受到媒體的廣泛關注，有網民質疑她利用知名度及孩子博取同情，從中騙取經濟利益。Lada否認針對她的所有指控，她表明：

不相信我的人可以來莫斯科，看看我現在過著甚麼生活。

▲ Lada為了女兒努力求職，希望給她們更好的生活。（相片來源︰Lada Koroleva fb）

她從不愉快的經歷中學到，不應接受別人的禮物或金錢援助，這令她萌生轉職的打算，希望靠著努力工作，讓女兒過更好的生活。她辭去送外賣的工作，努力求職希望維持生計。

只要能和女兒在一起，甚麼工作我也做。

有好心人為她找到打掃家居和保母的工作，她現在和兩個可愛女兒住在莫斯科一個單位。由於新冠狀肺炎疫情阻礙了離婚程序，但她去意已決，堅持離開了前夫獨力生活。

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責任編輯︰駱秀玲