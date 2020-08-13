【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭多一人確診　男警和3名護士確診

▲ 張竹君表示，本港今日（13日）新增69宗確診個案。 （陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增69宗確診個案，4宗是輸入個案，65宗屬本地感染，其中32宗與早前個案有關。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，水務署粉嶺塘坑三號食水配水庫工程再多一人（個案編號：4250）確診；葵涌貨櫃碼頭再多一人（個案編號：4293）確診，負責維修工作，是中心在該處派發檢疫樣本瓶找到。

張竹君指，中心已在葵涌貨櫃碼頭派發3,000個樣本瓶，主要是給予戶外工作人士，由於個案分散，不是所有個案處於同一個碼頭，佷多時獨自工作，但他們大多在休息室吃飯有接觸，大機會因而傳染。

其他32宗是源頭不明，包括23歲機動部隊男警（個案編號：4262）、衞生署護士（個案編號：4270）、聯合醫院護士（個案編號：4271）、東區醫院護士（個案編號：4273）、中電龍鼓灘員工飯堂廚師（個案編號：4194）等。

張竹君提到，確診的衞生署護士在7月31日開始有不適，但病徵不明顯，一直有上班，直至8月11日才接受檢測；亦另有一名45歲女士（個案編號：4296）已在7月24日出現流鼻水，曾檢驗呈陰性，認為這些例子都是發病後較遲求診。

至於23歲男警相隔初步陽性後數天才確診，她透露，由於私人化驗所沒有將樣本送到衞生署化驗所檢驗，後來主動再追收樣本，認為有關情況屬例外個案。

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記者：陳子謙