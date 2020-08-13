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本港最新人口數字為750.9萬人　受疫情影響新移民人口按年減一半

社會 16:54 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

統計處公布，2020年中本港人口數字為750.9萬人，當中新移民移入按年減一半。（湯炳強攝）

政府統計處今日（13日）公布2020年年中的香港人口數字，今年年中本港人口有7,509,200人，較2019年年中增加1,800人。

人口增長由自然增長及香港居民淨遷移組成。在2019年中至2020年中期間，本港有49,500人出生，並有48,900人死亡，人口自然增長為600人。而在同期內，本港居民的淨移出人數為20,900人，單程證人士移入則有22,100人，淨遷移人數為1,200人。

【DSE2020】逾3成文憑試考生申成績覆核　比率創歷屆新高

統計處指，由於在新冠肺炎疫情下，羅湖管制站自今年2月4日起暫停客運通關服務，單程證持有人的移入較去年同期的44,400人，大幅下降了50.2%。

【新冠肺炎】聯合醫院再多一名74歲女患者病逝 本港至今累計65宗死亡個案

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責任編輯：徐紹軒

 

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