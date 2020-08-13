全球最後一間Blockbuster　夥Airbnb推過夜煲戲住宿服務

▲ 為感謝顧客不離不棄的支持，百視達宣布將夥Airbnb向當地民眾推出夜宿服務，一晚收費只需4美元（約31港元），影迷便可盡情煲戲。

曾經遍布大街小巷的影音連鎖店百視達（Blockbuster），隨着數碼電影及串流平台的彈起，因公司未能成功轉型，而於2010年宣布破產。目前全球僅剩最後一間位於美國俄勒岡州班德市（Bend）的分店，在新冠肺炎疫情中苦撐著，為感謝顧客不離不棄的支持，百視達宣布將夥Airbnb向當地民眾推出夜宿服務，一晚收費只需4美元（約31港元）【可按此了解】，影迷便可盡情煲戲。

據門店經理Sandi Harding上載的相片可見，百視達的復古客房設計恍如回到90年代，放置了一部VCR錄影帶機和大電視，將提供梳化床、棉被與各種枕頭，更有免費汽水、爆谷等煲戲良伴；又特意劃出DVD碟區域，讓住戶舒服過夜之餘，能徹夜觀賞大量電影，重溫租借碟的美好時光。

住房價格與舊時租錄影帶（VHS）收費一樣，均為4美元；住宿時間是9月18至20日，為期3天，8月17日開始接受預訂。受疫情影響，每晚最多接待4人入住，最好來自同一家庭，分店除加強消毒外，消毒酒精搓手液、口罩等防疫物資也不會少。惟考慮到隔離檢疫與回饋社區的初衷，入住僅開放給班德市所在的德舒特縣（Deschutes County）居民。

百視達曾於90年代叱吒一時，2004年全球擁有逾9000間門市與6萬多名員工，但隨著數碼電影和串流媒體冒起，市場不再需要租片服務，該企無以為繼之下，於2010年宣布破產。隨後不斷關閉全球門市，目前僅剩下美國俄勒岡州班德市（Bend）一間分店，全靠當地居民支持才能屹立不倒。

百視達最後一個標誌性的黃藍招牌，亦吸引不少粉絲前往「打卡」，去年上映的超級英雄電影《Captain Marvel》也曾在此取景。

責任編輯：姚慧儀