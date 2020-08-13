  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (週四) 17:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】周六恢復內地經港轉機　張竹君：內地現時疫情穩定對本港風險不大

社會 16:59 2020/08/13

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(陳國峰攝)

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，知道運房局昨晚指於周六起（15日）至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點，至於前往中國內地各目的地的轉機及過境服務仍然暫停。她指，中國內地現時疫情穩定，「無咩個案」，故認為對本港風險不大，「轉機人士應該是直接走，不會逗留超過24小時」。

【新冠肺炎】機管局周六起恢復內地經香港轉機服務　轉機旅客不得停留超過24小時

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴

相關文章

【甘苦與共】七旬英國夫婦來港轉機染疫分隔治療　妻入ICU寫信攬枕解相思苦感動醫護
17:08 2020/08/05
【甘苦與共】七旬英國夫婦來港轉機染疫分隔治療　妻入ICU寫信攬枕解相思苦感動醫護
【新冠肺炎】機管局周六起恢復內地經香港轉機服務　轉機旅客不得停留超過24小時
今日 10:32
【新冠肺炎】機管局周六起恢復內地經香港轉機服務　轉機旅客不得停留超過24小時
【新冠肺炎】《環時》報道指香港機場將恢復內地轉機服務　張竹君：未有詳細資料
17:20 2020/08/12
【新冠肺炎】《環時》報道指香港機場將恢復內地轉機服務　張竹君：未有詳細資料
張竹君 衞生署 衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
13:24 2020/08/12
【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
今日 09:49
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步