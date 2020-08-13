【新冠肺炎】周六恢復內地經港轉機　張竹君：內地現時疫情穩定對本港風險不大

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(陳國峰攝)

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（13日）新增宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，知道運房局昨晚指於周六起（15日）至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點，至於前往中國內地各目的地的轉機及過境服務仍然暫停。她指，中國內地現時疫情穩定，「無咩個案」，故認為對本港風險不大，「轉機人士應該是直接走，不會逗留超過24小時」。

【新冠肺炎】機管局周六起恢復內地經香港轉機服務 轉機旅客不得停留超過24小時

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記者：洪芷晴