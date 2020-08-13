「Fit Fit Day」減肥藥含禁用西藥服後或致嚴重肝受損　衞生署籲即停用

▲ 衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「Fit Fit Day」的減肥產品，因該產品被發現含有未標示及已禁用的西藥成分，服用後可能危害健康。（圖片由衞生署提供）

衞生署表示，「Fit Fit Day」減肥產品含有未標示及已禁用的西藥成分，包括「西布曲明」、「氟西汀」及「奧利司他」，服用後可能引起幻覺、失眠、排便失禁、嚴重肝臟受損等，呼籲已購買的市民立即停用。

衞生署跟進市民投訴，透過一社交媒體平台購得涉事產品樣本作化驗，結果顯示，有關產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「西布曲明」、「氟西汀」及「奧利司他」，署方正繼續調查。

「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥能增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。「奧利司他」則用於治療肥胖症，副作用包括急便、油便、排便次數增加、排便失禁、頭痛及腹痛，甚至可導致嚴重肝臟受損。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品；已購買涉事產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

發言人補充，要控制體重，市民應注意均衡飲食及做適量運動，在服用藥物以減低體重前，應先諮詢醫護人員的意見。

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記者：陳曉瑩